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В Україні запровадили нові вимоги до пального Євро-3 і Євро-4: що змінилося

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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16 травня, 19:29
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До технічного регламенту внесли зміни щодо вимог до автомобільного палива
Уряд намагається подолати бензинову кризу в Україні
Уряд намагається подолати бензинову кризу в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Кабінеті Міністрів внесли зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив.

Як передає "Сьогодні", травневі зміни в документі підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль і їх уже оприлюднили на урядовому порталі.

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Нововведення передбачають дозвіл на виготовлення й обіг нафтопродуктів екологічних класів Євро-3 і Євро-4. Воно діятиме до кінця воєнного стану в Україні. Реалізувати продукцію можна буде ще продовж 90 днів після закінчення війни.

Кожна партія палива, що вводиться в обіг чи перебуває в обігу, повинна мати паспорт якості. У класи Євро-3, Євро-4 та Євро-5 не дозволяється додавати присадки, що мають у своєму складі:

  • фосфор;
  • сполуки свинцю та заліза;
  • монометиланіліни;
  • моноетиланіліни;
  • інші ароматичні аміни.

За даними видання enkorr, у такий спосіб мають намір сприяти подоланню паливної кризи в Україні. Зміни дозволять легалізувати виробництво нафтопродуктів на міні-НПЗ, а це – майже 35 тис. тонн бензину і до 10 тис. тонн дизелю класу Євро-3 і Євро-4.

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Контроль за якістю палива може здійснювати Держекоінспекція та Держспоживслужба. Раніше в Україні призупинили обов'язкове оцінювання відповідності імпортованих з ЄС палив.

Розпал другого шоку

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн в інтерв’ю "Сьогодні" розповів, що нині українці переживають пік другого шоку через дефіцит пального на ринку. Він переконаний, що основна причина для цього – логістика, яка залежить від розв’язання питань у Європі.

Ситуація залишається складною, хоч влада та трейдери намагаються знайти шляхи виходу, зокрема налагоджують постачання із сусідніх країн та ведуть переговори з колегами.

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"Сподіваюся, що до кінця травня можна очікувати, що дефіцит трохи згасне. Він не зникне, але хоча б в основних мережах з’явиться пальне, і ліміти будуть не 5-10 літрів, а 20-30 літрів", – додав Сергій Куюн.

З таким об'ємом пального можна буде полегшити ситуацію. Повністю розв’язати проблему, за попередніми розрахунками, можна до липня-серпня.

Раніше "Сьогодні" писали про актуальні ціни на пальне в різних мережах українських заправок. Дізнайтеся також, наскільки зросли гуртові ціни на дизель у різних областях.

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