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Кінця дефіциту не видно? Коли у Києві зникнуть черги за бензином

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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17 травня, 11:05
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Перший заступник голови КМДА Поворозник розповів, чого очікувати киянам найближчим часом
Киянам доведеться потерпіти дефіциту палива ще кілька тижнів
Киянам доведеться потерпіти дефіциту палива ще кілька тижнів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

До кінця травня у Києві мають зникнути черги на заправках і стабілізуватись ситуація з пальним.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

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За його словами, КМДА теж спирається на прогнози Кабміну і Мінекономіки.

"Ми бачимо по динаміці, що до кінця місяця проблема має щезнути сама по собі. Ринок зреагував на дефіцит пального і питання складається в тому, що в нас не впала купівельна спроможність людей. Люди готові купувати пальне, його просто потрібно доставити на АЗС", – заявив політик.

Поворозник вкорте порадив киянам користуватися громадським транспортом, а особливо тим, який не потребує пального для заправки, наприклад трамваями.

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Дефіцит зачепив усю Європу

Експерт ринку пального, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн розповів у ексклюзивному інтерв’ю "Сьогодні", що Європа не була готова до такого великого клієнта, яким стала Україна у період дефіциту.

За його словами, ніхто ніколи не постачав з цього ринку пальне до нашої країни, тож транспортна інфраструктура не була налагоджена взагалі і тепер усе доводиться перебудовувати.

Пришвидшити процес перебудови може нафтове ембарго проти Росії, впевнений Куюн і стане початком великого перерозподілу ринку нафтопродуктів.

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"Сьогодні" раніше писали, яка наразі ситуація з паливом у Дніпрі і розповідали, що в Україні запровадили нові обмеження і вимоги для палива Євро-3 і Євро-4.

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