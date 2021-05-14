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Камер на дорогах станет больше – МВД решило бороться со смертельными авариями

14 мая, 13:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украинские правоохранители собираются перенять шведский опыт и внедрить в нашей стране систему Vision Zero

Количество камер автофиксации ПДД вырастет

Количество камер автофиксации ПДД вырастет / Фото: Сегодня, Pixabay

До конца 2021 года в Украине установят около 300 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Таким образом, за нарушителями будут наблюдать четыре сотни камер. Также в планах МВД – применить шведскую модель наблюдения Vision Zero. С ее помощью украинские правоохранители надеются свести на нет смертность на дорогах.

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Об этом сообщил заместитель министра Антон Геращенко, говорится в сюжете "Сегодня".

Созданная на шведском примере международная программа Vision Zero предусматривает "принцип нулевой терпимости" к гибели или сильному травмированию людей при авариях. В программу, в частности, входят ограничения скорости, штрафы за ее превышение и т.д. Кроме того, предусмотрена система, которая автоматически оценивает безопасность дорожной инфраструктуры и предсказывает очаги аварийности.

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Видео: Сегодня

Напомним, система автофиксации нарушений ПДД заработала с 1 июня 2020 года, а с ноября камеры на дорогах стали "ловить" не только украинские автомобили, но и машины с иностранными номерами. По подсчетам МВД,автовидеофиксация на дорогах привела к уменьшению нарушений на треть.

Также сообщалось, что в Украине отменили "письма счастья", но не для всех водителей и не во всех случаях.

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