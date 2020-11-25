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Видеофиксация на дорогах привела к уменьшению нарушений на треть – Аваков

25 ноября, 16:30

Виталий Семченко Виталий Семченко

Еще 300 камер планируют закупить в следующем году

За пять месяцев работы камер автоматической видеофиксации на дорогах количество постановлений о нарушении ПДД снизилось на 30%.

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Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

"Есть четкая тенденция к уменьшению нарушений скоростного режима. Система работает!" – написал он.

Аваков также рассказал, что в скором времени ведомство закупит еще 300 видеокамер, которые будут работать по всей стране.

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Напомним, в 2019 годуоколо тысячи водителей подали в суд на полицейских из-за радаров TruCam. Водители считают, что им приписывают чужие нарушения.

Также мы писали, что теперь система автофиксации начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами автомобилях с иностранной регистрацией.

Кроме того, в Украине вступили в силу изменения в ПДД. Отныне велосипедистам можно ездить по полосе для общественного транспорта. А в ночное время суток они обязаны надевать одежду со светоотражающими элементами.

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МВД ПДД Арсен Аваков камеры
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