На украинских дорогах появятся новые камеры фотофиксации нарушений ПДД

В Украине до конца 2020 года планируют установить еще 220 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, которая заработала с 1 июня. Сейчас работают 50 таких камер. Об этом заявил заявил председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков.

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"На этот год у нас уже заключен контракт на дополнительные 220 комплексов фотофиксации, которые будут установлены на дорогах государственного значения. Следовательно, общее количество комплексов фотофиксации составит уже 270", – цитирует Хомякова "Интерфакс-Украина".

По его словам, в следующие годы буду установлены еще 400 камер.

"На последующие годы, на следующую программу у нас запланировано дополнительные 400 комплексов фотофиксации на дороги государственного значения, а также доработка программного обеспечения для того, чтобы выполнять дополнительные функции по дополнительным нарушений", – добавил Хомяков.

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Кроме того, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий анонсировал покупку уже в 2020 году четырех тестовых комплексов фиксации нарушений "Фантом".

"Одним из эффективных методов фиксации является фиксация нарушений полицейскими непосредственно в автомобиле. В специализированном транспортном средстве устанавливают специальный прибор, который будет фиксировать правонарушения, происходящие, так сказать, вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. <...> С другой стороны – это дополнительный эффект превенции, когда водители знают, что может появиться такое авто, которое, как правило, за рубежом используют без специальной символики или 3D-пленкой, которая видна только под углом 90 градусов", - сказал Билошицкий.

Подробнее о том, как работает система видеофиксации нарушений ПДД, узнавайте из видео:

Напомним, в 2019 году около тысячи водителей подали в суд на полицейских из-за радаров TruCam. Водители считают, что им приписывают чужие нарушения.

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