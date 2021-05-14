Камер на дорогах побільшає – МВС вирішило боротися зі смертельними аваріями

Кількість камер автофіксації ПДР виросте / Фото: Сьогодні, Pixabay

До кінця 2021 року в Україні встановлять близько 300 нових комплексів фотовідеофіксації порушень Правил дорожнього руху (ПДР). Отже, за порушниками будуть спостерігати чотири сотні камер. Також в планах МВС – застосувати шведську модель спостереження Vision Zero. З її допомогою українські правоохоронці сподіваються звести нанівець смертність на дорогах.

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Про це повідомив заступник міністра Антон Геращенко, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Створена на шведському прикладі міжнародна програма Vision Zero передбачає "принцип нульової терпимості" до загибелі або сильного травмування людей при аваріях. В програму, зокрема, входять обмеження швидкості, штрафи за її перевищення тощо. Крім того, передбачена система, яка в автоматичному оцінює безпеку дорожньої інфраструктури і пророкує вогнища аварійності.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, система автофіксації порушень ПДР заробила з 1 червня 2020 року, а з листопада камери на дорогах стали "ловити" не тільки українські автомобілі, але і машини з іноземними номерами. За підрахунками МВС, автовідеофіксація на дорогах призвела до зменшення порушень на третину.

Також повідомлялося, що в Україні скасували "листи щастя", але не для всіх водіїв і не у всіх випадках.