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До 100 грн за литр бензина! Водителям нашли альтернативу очередям за горючим

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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9 мая, 17:07
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Рассказываем, как теперь украинские водители среди топливного кризиса могут не стоять в очереди и покупать бензин
Купить бензин можно в интернете
Купить бензин можно в интернете / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинцы уже больше недели борются с последствиями топливного кризиса. В такой ситуации некоторые нашли способ заработать на дефиците и теперь продают бензин в интернете.

Теперь на платформе OLX появляются объявления о продаже горючего по заоблачным ценам. "Сегодня" просмотрели их и рассказывают, за сколько продают бензин онлайн.

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Цены в несколько раз выше, чем на АЗС

В одном из объявлений говорится, что в Киеве можно приобрести бензин А-95 без очередей, цена которого составляет 100 грн/литр.

Сразу 10 литров бензина такой же марки вместе с канистрой предлагают купить по 850 грн. Также в Киеве есть немного дешевле предложения, как на этом скриншоте одного из объявлений.

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Продают таким способом бензин не только в столице, но и в других регионах. Например, по значительно меньшим ценам купить А-95 в нескольких городах. Доступна даже доставка.

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В Чернигове такое топливо стоит по 70 грн за литр, доступна также доставка в район. Другое объявление в этом городе предлагает бензин 57 грн за литр.

Бизнес на дефиците

Из-за безумных очередей за горючим появилось и тематическое предложение на рынке. Пользователи OLX предлагают отстоять в очередях на АЗС за определенную сумму. За час "услуг" просят 200 грн, оптом дешевле – если стоять больше часа, то средняя цена снижается до 130 грн.

Участники рынка по-разному оценивают перспективы преодоления дефицита горючего в Украине. Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн убежден, что бензин на заправках в свободной продаже появится до конца мая.

Учредитель Prime Group Дмитрий Леушкин считает, что дефицит горючего продержится как минимум большую часть лета. По его словам, у Украины нет специальных вагонов для перевозки горючего, а чтобы получить такие цистерны от Европы – нужно пройти процедуру, которая займет 2-3 месяца.

Читайте в наших материалах о том, как доехать из Киева в Чоп автомобилем во время кризиса с горючим, и как теперь будут продавать бензин на WOG.

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