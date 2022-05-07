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Дефицит топлива не исчезнет еще долго: что ждет водителей в ближайшее время

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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7 мая, 10:55
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Эксперты прогнозируют, когда в Украине закончится топливный кризис
Бензиновый кризис в Украине
Бензиновый кризис в Украине / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Эксперты и участники рынка по-разному оценивают перспективы преодоления топливного дефицита в Украине.

Так, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, обнадеживает, что бензин на заправках в свободной продаже появится до конца мая. Но есть и менее оптимистичные прогнозы.

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Например, основатель Prime Group Дмитрий Леушкин считает, что дефицит топлива продержится как миниум большую часть лета.

"Раньше августа дефицит топлива никуда не исчезнет. Привыкайте к новым условиям. Увы, но не выпускает Украина бензовозы за топливом. Пройти процедуру получения всех бумажек это 2-3 месяца. Отсюда и срок решения вопроса силами бензовозов. Если заработают порты или найдутся смельчаки завозить тысячи тонн на нефтебазы "железкой", то вполне вероятно может что-то измениться в лучшую сторону быстрее", – резюмирует Дмитрий Леушкин.

АЗС разрешили повысить цены на топливо

Правительство дало добро автозаправочным станциям на повышение цен на бензин и дизельное топливо.

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Теперь средняя цена литра бензина составляет 31,19 грн, а дизельного топлива – 35,63 грн. Это значит, что с учетом торговой наценки АЗС могут продавать бензин по 37,69 грн/л, а дизель – по 42,63 грн/л.

Ранее Минэкономики уже поднимало размер торговой наценки на топливо, чтобы снизить его дефицит.

"Сегодня" раньше писали, к чему готовиться украинским водителям в ближайшее время, и рассказывали, как в Украине постараются избежать дефицита горючего.

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37,84
36,04
42,63
32,31
39,56
37,68
42,53
31,98
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