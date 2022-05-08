Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Бизнес на дефиците: водителям больше не придется стоять в длиннющих очередях за бензином

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 мая, 13:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для водителей, стоящих в очередях к АЗС, появилась довольно необычная услуга, воспользоваться которой могут все
Украинские предприниматели находят новые схемы заработка
Украинские предприниматели находят новые схемы заработка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Находчивые украинцы, ища новые способы увеличения дохода, решили заработать на ситуации с дефицитом горючего. Так, теперь они готовы отстоять в очереди на автозаправочную станцию за определенную сумму.

Соответствующее объявление опубликовано на OLX.

Реклама

За час просят 200 грн, если больше, то 130 грн.

"Цена за час 200 грн, если больше 1,5 часов все считается по 130. Думаю, если придется реально долго стоять, можно договориться по более демократичной цене в районе 100 грн", — говорится в объявлении.

Автор публикации отмечает, что расходы на бензин возмещаются отдельно.

Реклама

Когда исчезнет дефицит топлива?

Эксперты и участники рынка по-разному оценивают перспективы преодоления топливного дефицита в Украине.

Так, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, обнадеживает, что бензин на заправках в свободной продаже появится до конца мая. Но есть и менее оптимистичные прогнозы.

Например, основатель Prime Group Дмитрий Леушкин считает, что дефицит топлива продержится как миниум большую часть лета. По его словам, у Украины нету специальных вагонов, для перевозки топлива, а чтобы получить такие цистеры от Европы – нужно пройти процедуру, которая займет 2-3 месяца.

Реклама

"Отсюда и срок решения вопроса силами бензовозов. Если заработают порты или найдутся смельчаки завозить тысячи тонн на нефтебазы "железкой", то вполне вероятно может что-то измениться в лучшую сторону быстрее", – резюмирует Дмитрий Леушкин.

Напомним, что правительство дало добро автозаправочным станциям на повышение цен на бензин и дизельное топливо.

Мы также рассказывали, как в Украине постараются избежать дефицита топлива.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Жилье
Продажа и покупка квартир во время войны
Что изменилось?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

34613.06

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2553.69

Litecoin (LTC)

93.97

Ripple (XRP)

0.57

Валюта
Как зарабатывать в долларах?
Три способа
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять