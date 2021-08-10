Цены на автогаз взлетят до новых рекордов – прогноз

Эксперты считают, что подорожание связано с тем, что потенциал роста оптовых цен не выбран, а цены в опте растут

Цены на бензин и топливо на этой неделе повышаться не должны. Коллаж: "Сегодня"

В Украине ожидается повышение цен на автогаз – за неделю цены могут повыситься в пределах 50 коп./л.

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Такой прогноз "Сегодня" дал эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

"Средняя цена оптовых партий сжиженного газа в Украине с 30 июля по 6 августа выросла на 600 грн/т, до 29 000 грн/т. В июле оптовые цены повысились на 4600 грн/т (2,55 грн/л). По сравнению с ростом цен в рознице, это более чем на 1 грн больше. Так что запас для роста цен есть, за неделю цены могут повыситься в пределах 50 коп./л", – прогнозирует Артем Куюн.

А вот розничные цены на бензин и топливо на этой неделе повышаться не должны, однако оптовые цены будут снижаться, прежде всего – на дизтопливо.

Как сказали "Сегодня" эксперты, снижение цен на дизтопливо может создать весомые предпосылки для его заметного удешевления в рознице во второй половине августа.

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Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что сюрпризов никаких не будет, ведь топлива на рынке достаточно. По его словам, если есть профицит продукта, а цены в опте идут вниз, то и объективных причин для повышения нет, несмотря на арифметические рекомендации Кабмина.

Геннадий Рябцев отмечает, что и бензин, и дизтопливо могли бы стоить дешевле на 0,5-1 грн/л, но публикуемые расчеты толкали цены вверх.

Новый рекорд

Во вторник, 10 августа, средняя цена сжиженного газа на заправках достигла рекордных 17,35 грн/л – выше на 13 коп./л, по сравнению с предыдущим днем.

Рекордно высокая цена установлена в сети "Нефтек" – 18,29 грн/л (+30 коп./л), а в сети группы "Приват" в среднем выросла на 34-35 коп./л, до 16,95-16,96 грн/л. AMIC поднял цены на 17 коп./л, до 17,17 грн/л.

На 20 коп./л подняли цены ZOG и "Укргаздобыча".

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В передах 5-15 коп./л повысили цены такие сети как:

"БРСМ-Нафта";

"Параллель";

SunOil;

BVS;

Chipo;

Mango;

Motto.

Напомним, 2 августа средняя цена сжиженного газа на автозаправках достигла рекордных 16,88 грн/л, подорожав на две копейки с 30 июля. Уже 9 августа в Украине на заправках снова рекордно выросла средняя стоимость сжиженного газа – 17,22 грн за литр.

Ранее мы писали о том, что в Украине в скором времени могут исчезнуть из продажи автомобили на бензине и дизеле.