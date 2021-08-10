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Ціни на автогаз злетять до нових рекордів – прогноз

Олександр Панченко Олександр Панченко Оглядач Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
10 серпня, 12:55
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Експерти вважають, що подорожчання пов'язане з тим, що потенціал зростання оптових цін не обраний, а ціни в опті ростуть
В Україні продовжують зростати ціни на бензин. Колаж: "Сьогодні"
В Україні продовжують зростати ціни на бензин. Колаж: "Сьогодні"

В Україні очікується підвищення цін на автогаз – за тиждень ціни можуть підвищитися в межах 50 коп./л.

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Такий прогноз "Сьогодні" дав експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

"Середня ціна оптових партій зрідженого газу в Україні з 30 липня по 6 серпня зросла на 600 грн/т, до 29 000 долл/т. У липні оптові ціни підвищилися на 4600 грн/т (2,55 грн/л). У порівнянні з ростом цін в роздробі, це більш ніж на 1 грн більше. Так що запас для зростання цін є, за тиждень ціни можуть підвищитися в межах 50 коп./л ", – прогнозує Артем Куюн.

А ось роздрібні ціни на бензин і паливо на цьому тижні підвищуватися не повинні, однак оптові ціни будуть знижуватися, перш за все – на дизпаливо.

Як сказали "Сьогодні" експерти, зниження цін на дизпаливо може створити вагомі передумови для його помітного здешевлення в роздробі в другій половині серпня.

Читайте також: Ринок палива: ціни на автогаз прагнуть до граничних

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Заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що сюрпризів ніяких не буде, адже палива на ринку досить. За його словами, якщо є профіцит продукту, а ціни в опті йдуть вниз, то і об'єктивних причин для підвищення немає, незважаючи на арифметичні рекомендації Кабміну.

Геннадій Рябцев відзначає, що і бензин, і дизпаливо могли б коштувати дешевше на 0,5-1 грн/л, але публікуються розрахунки штовхали ціни вгору.

Новий рекорд

У вівторок, 10 серпня, середня ціна скрапленого газу на заправках досягла рекордних 17,35 грн/л – вище на 13 коп./л, в порівнянні з попереднім днем.

Рекордно висока ціна встановлена в мережі "Нефтек" – 18,29 грн / л (+30 коп./л), а в мережі групи "Приват" в середньому зросла на 34-35 коп./л, до 16,95-16 , 96 грн/л. AMIC підняв ціни на 17 коп./л, до 17,17 грн/л.

На 20 коп./л підняли ціни ZOG і "Укргазвидобування".

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В перед 5-15 коп./л підвищили ціни такі мережі як:

  • "БРСМ-Нафта";
  • "Паралель";
  • SunOil;
  • BVS;
  • Chipo;
  • Mango;
  • Motto.

Нагадаємо, 2 серпня середня ціна скрапленого газу на автозаправках досягла рекордних 16,88 грн/л, подорожчавши на дві копійки з 30 липня. Вже 9 серпня в Україні на заправках знову рекордно зросла середня вартість скрапленого газу – 17,22 грн за літр.

Раніше ми писали про те, що в Україні незабаром можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині і дизелі.

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