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Vueling продає дешеві квитки з України до Парижа: графік

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
6 грудня, 16:06
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На січень квитки коштують від 30 євро в один бік і від 85 євро в два
Авіакомпанія планує виконувати рейси двічі на тиждень
Авіакомпанія планує виконувати рейси двічі на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Іспанський лоукостер Vueling продає дешеві квитки з Києва до Парижа. Літак літає з аеропорту "Бориспіль" до французького "Орлі".

Як повідомляє avianews.com, лоукостер 5 грудня вже виконав перший рейс між Києвом та Парижем.

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Авіакомпанія планує виконувати рейси двічі на тиждень: по вівторках та неділях.

  • Париж 07:10 – Київ 11:20, вівторок, неділя;
  • Київ 12:15 – Париж 14:40, вівторок, неділя;

На січень квитки коштують від 30 євро за один бік і від 85 євро у два.


/ Фото: скріншот

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Зазначимо, що Vueling дозволяє за цим тарифом безкоштовне перевезення ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 см та однієї валізи в багажі, вагою до 10 кг.

Угода про спільний авіаційний простір

Vueling відкрив продажі на рейси Київ-Париж у жовтні. Рішення ухвалили після угоди України та Євросоюзу. Воно має відкрити ринок для нових авіакомпаній та зняти обмеження на польоти.

Але відкрите небо відклали, воно запрацює не раніше січня 2022 року. А оскільки Vueling запустило новий рейс у рамках угоди, очікувалося, що його відкладуть.

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Але авіакомпанія запустила рейс, оскільки з боку Франції з 2019 року залишалася невикористана квота.

Ryanair, також, знизив ціни

На рейси в Європу знизив ціни і Ryanair. На час новорічних та різдвяних свят зі знижкою можна відлетіти з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Акційні ціни на квитки можна придбати до 8 грудня, але діють вони на період подорожей: з 16 грудня 2021 року по 6 січня 2022 року. Ціни на них стартують від 5 євро в один бік.

Раніше ми писали, що ірландський лоукостер Ryanair може ввезти до України для базування 20 літаків.

Також, ірландський лоукостер Ryanair з 2 листопада запустив польоти зі Львова до італійського Палермо.

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