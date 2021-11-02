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СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Квитки за ціною обіду. Ryanair запустив бюджетний рейс до Італії

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
2 листопада, 18:20
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Польоти виконуватимуть двічі на тиждень, по вівторках та суботах
Літак вилітає із Палермо до Львова о 12:10
Літак вилітає із Палермо до Львова о 12:10 / Фото: Колаж: Сьогодні

Ірландський лоукостер Ryanair з 2 листопада запустив польоти зі Львова до італійського Палермо.

Про це повідомляє "Львівський портал".

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Польоти виконуватимуть двічі на тиждень, по вівторках та суботах. Перший рейс вже відправився о 15:05, 2 листопада. Вартість квитків, в один бік, стартує від 245 грн.

Літак вилітає із Палермо до Львова о 12:10, а зворотній рейс до Італії відправляється о 15:05.

"Сьогодні" перевірили, скільки будуть коштувати квитки на рейс до італійського Палермо. У суботу, 2 листопада, можна полетіти за 615 гривень.

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/ Фото: скріншот

Голова Ryanair може отримати бонусних 100 мільйонів фунтів стерлінгів

Раніше ми повідомляли, що виконавчий директор ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі може отримати зарплату в розмірі 100 мільйонів євро, незважаючи на те, що Ryanair зазнала величезних збитків під час пандемії.

Виявляється, що якщо в період з 2021 по 2024 рік вартість акцій компанії досягне 21 євро, то виконавчий директор авіакомпанії має право на бонус у розмірі 10 млн акцій.

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А акції Ryanair майже подвоїлися з моменту пандемії в березні 2020 року і зараз коливаються близько історичного максимуму. І це незважаючи на те, що минулого року, під час локдауну, авіакомпанія зазнала збитків у розмірі 1,1 мільярда євро.и

Раніше ми повідомляли, що в "Борисполі" посилять правила в'їзду до Україну для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.

Також ми повідомляли, що лоукостер SkyUp оголосив про прибуття нового літака, який став 14-м за рахунком в українській компанії. Середньомагістральний Boeing 737-800 NG уже перебуває на території міжнародного аеропорту "Бориспіль".

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