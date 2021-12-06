Vueling продает дешевые билеты из Украины в Париж: график

На январь билеты стоят от 30 евро в одну сторону и от 85 евро в две

Авиакомпания планирует выполнять рейсы дважды в неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Испанский лоукостер Vueling продает дешевые билеты из Киева в Париж. Самолет летает из аэропорта "Борисполь" в французский "Орли".

Как сообщает avianews.com, лоукостер 5 декабря уже выполнил первый рейс между Киевом и Парижем.

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Авиакомпания планирует выполнять рейсы дважды в неделю: по вторникам и воскресеньям.

Париж 07:10 – Киев 11:20, вторник, воскресенье;

Киев 12:15 – Париж 14:40, вторник, воскресенье;

На январь билеты стоят от 30 евро в одну сторону и от 85 евро в две.

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/ Фото: скриншот

Отметим, что Vueling разрешает по этому тарифу бесплатную перевозку ручной поклажи с габаритами до 40х30х20 см и одного чемодана в багаже, весом до 10 кг.

Соглашение об общем авиационном пространстве

Vueling открыл продажи на рейсы Киев-Париж в октябре. Решение приняли после соглашения Украины и Евросоюза. Оно должно открыть рынок для новых авиакомпаний и снять ограничения на полеты.

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Но, открытое небо отложили, оно заработает не ранее января 2022 года. А поскольку Vueling запустила новый рейс в рамках соглашения, ожидалось, что его отложат.

Но авиакомпания запустила рейс поскольку со стороны Франции с 2019 года оставалась неиспользованная квота.

Ryanair, также, снизил цены

На рейсы в Европу снизил цены и Ryanair. На время новогодних и рождественских праздников по скидке можно улететь из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Акционные цены на билеты можно приобрести до 8 декабря, но действуют они а период путешествий: с 16 декабря 2021 года по 6 января 2022 года. Цены на них стартуют от 5 евро в одну сторону.

Ранее мы писали, что ирландский лоукостер Ryanair может ввезти в Украину для базирования 20 самолетов.

Также, ирландский лоукостер Ryanair со 2 ноября запустил полеты из Львова в итальянское Палермо.