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В Україні з'являться поїзди зі швидкістю 350 км/год. Список маршрутів

22 лютого, 15:48

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Швидкісні перевезення почнуться до 2030 року, вважають в Кабміні

В Україні анонсували проєкт високошвидкісного залізничного сполучення. В результаті вже до 2030 року для українців стануть звичними подорожі на поїздах зі швидкістю 350 км / год . Ходити такі поїзди за такими маршрутами:

  • Київ – Львів – Держкордон;
  • Київ – Одеса;
  • Київ – Харків;
  • Київ – Дніпро – Запоріжжя.
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Про це заявив голова Міністерства розвитку інфраструктури Владислав Криклій.

Загальна протяжність шляхів, які хочуть побудувати для високошвидкісного залізничного сполучення, – близько 2000 км. Це – десята частина протяжності головних шляхів, які є зараз в Україні, підрахував міністр.

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Під високошвидкісне сполучення також модернізують вокзали Києва, Одеси, Львова, Вінниці, Хмельницького, Тернополя та Білої Церкви.

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Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" також розбиралися, чи дійсно поїзди в Україні стали їздити повільніше. Для цього кореспонденти провели експеримент:

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

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Укрзалізниця поїзда швидкісний потяг Владислав Криклій залізничні перевезення

Джерело: Сьогодні

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