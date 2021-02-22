В Україні з'являться поїзди зі швидкістю 350 км/год. Список маршрутів

Швидкісні перевезення почнуться до 2030 року, вважають в Кабміні

В Україні анонсували проєкт високошвидкісного залізничного сполучення. В результаті вже до 2030 року для українців стануть звичними подорожі на поїздах зі швидкістю 350 км / год . Ходити такі поїзди за такими маршрутами:

Київ – Львів – Держкордон;

Київ – Одеса;

Київ – Харків;

Київ – Дніпро – Запоріжжя.

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Про це заявив голова Міністерства розвитку інфраструктури Владислав Криклій.

Загальна протяжність шляхів, які хочуть побудувати для високошвидкісного залізничного сполучення, – близько 2000 км. Це – десята частина протяжності головних шляхів, які є зараз в Україні, підрахував міністр.

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Під високошвидкісне сполучення також модернізують вокзали Києва, Одеси, Львова, Вінниці, Хмельницького, Тернополя та Білої Церкви.

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Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" також розбиралися, чи дійсно поїзди в Україні стали їздити повільніше. Для цього кореспонденти провели експеримент:

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