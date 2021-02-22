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В Украине появятся поезда со скоростью 350 км/ч. Список маршрутов

22 февраля, 15:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Скоростные перевозки начнутся до 2030 года, считают в Кабмине

В Украине анонсировали проект высокоскоростного железнодорожного сообщения. В результате уже к 2030 году для украинцев станут привычными путешествия на поездах со скоростью 350 км/ч. Ходить такие поезда будут по таким маршрутам:

  • Киев – Львов – Госграница;
  • Киев – Одесса,
  • Киев – Харьков;
  • Киев – Днепр – Запорожье.
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Об этом заявил глава Министерства развития инфраструктуры Владислав Криклий.

Общая протяженность путей, которые хотят построить для высокоскоростного ж/д сообщения – около 2000 км. Это – десятая часть протяженности главных путей, которые существуют сейчас в Украине, подсчитал министр.

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Под высокоскоростное сообщение также модернизируют вокзалы Киева, Одессы, Львова, Винницы, Хмельницкого, Тернополя и Белой Церкви.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались, действительно ли поезда в Украине стали ездить медленнее. Для этого корреспонденты провели эксперимент:

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Укрзализныця поезда скоростной поезд Владислав Криклий жд-перевозки

Источник: Сегодня

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