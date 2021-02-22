В Украине появятся поезда со скоростью 350 км/ч. Список маршрутов

В Украине анонсировали проект высокоскоростного железнодорожного сообщения. В результате уже к 2030 году для украинцев станут привычными путешествия на поездах со скоростью 350 км/ч. Ходить такие поезда будут по таким маршрутам:
- Киев – Львов – Госграница;
- Киев – Одесса,
- Киев – Харьков;
- Киев – Днепр – Запорожье.
Об этом заявил глава Министерства развития инфраструктуры Владислав Криклий.
Общая протяженность путей, которые хотят построить для высокоскоростного ж/д сообщения – около 2000 км. Это – десятая часть протяженности главных путей, которые существуют сейчас в Украине, подсчитал министр.
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Под высокоскоростное сообщение также модернизируют вокзалы Киева, Одессы, Львова, Винницы, Хмельницкого, Тернополя и Белой Церкви.
Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались, действительно ли поезда в Украине стали ездить медленнее. Для этого корреспонденты провели эксперимент:
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