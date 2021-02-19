Українці скаржаться на клопів і тарганів в поїздах. Ми перевірили чутки

Поїзд їде – клопи вечеряють. Після нічної поїздки з Харкова до Трускавця пасажири поскаржилися в мережі на укуси і сильний свербіж. Новости "Сьогодні" розбиралися, чи можуть комахи насправді жити в українських поїздах.

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Фотографія почервонілого тіла викликала справжній ажіотаж в коментарях. Хтось пише, що теж бачив комах в поїздах, а хтось вважає, що причина – зовсім не в укусах:

- "Натрапили уперше на клопів, як їхали Київ – Трускавець. Це просто шок. Сильний свербіж не давав нам спокою ні вдень, ні вночі".

- "На фото, схоже, звичайна алергія на спиртне, і, як наслідок, фантазії про укуси клопів".

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Через кілька днів переговорів із офісом "Укрзалізниці" новинам "Сьогодні" ексклюзивно показали, як обробляють вагони отрутою. Кожен вагон піддається такому чищенню двічі на місяць. Залізничники й самі іноді бачать комах. Але трапляється це не часто.

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Співробітники УЗ запевняють: комахи ніяк не можуть пережити обробку вагонів. До речі, після "хімічної атаки" в поїздах роблять ретельне вологе прибирання. Проти тарганів також використовують отруту в шприцах. Для людей цей хімікат нешкідливий.

Сюжет підготували Микола Антофійчука і Інна Гуріненко Відео: Сьогодні

Інший важливий аспект – прання постільної білизни. Його обробляють при 171 градусі за Цельсієм. Жоден клоп при такій температурі не виживе. Перед упаковкою білизну ретельно сушать – щоб не завелися комахи.

Але появи клопів у вагоні в УЗ не заперечують. Адже всього три роки тому в поїздах на Ковель спостерігалося справжнє засилля цих комах. Правда, ті вагони були дуже старими.

"Все може бути. Перевіримо. Міг би сказати, що, можливо, це у пасажира не з поїзда, а, наприклад, з готелю. Але це некоректно. Зв'яжемося, з'ясуємо, знайдемо засоби компенсації", – говорить в.о. члена правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

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Обіцяють, що якщо клопів все ж таки виявлять, на підрядника чекають штрафи.

Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" також розбиралися, чи дійсно поїзда в Україні стали їздити повільніше.

Крім того, ми розповідали, які права має пасажир поїзда.

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