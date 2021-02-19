Украинцы жалуются на клопов и тараканов в поездах. Мы проверили слухи

Поезд едет – клопы ужинают. После ночной поездки из Харькова в Трускавец пассажиры пожаловались в сети на укусы и сильный зуд. Новости "Сегодня" разбирались, могут ли насекомые на самом деле жить в украинских поездах.

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Фотография покрасневшего тела вызвала настоящий ажиотаж в комментариях. Кто-то пишет, что тоже видел насекомых в поездах, а кто-то считает, что причина – вовсе не в укусах:

- "Натолкнулись первый раз в клопов, как ехали Киев – Трускавец. Это просто шок. Сильный зуд не давал нам покоя ни днем, ни ночью".

- "На фото, похоже, обычная аллергия на спиртное, и, как следствие, фантазии о укусы клопов".

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Через несколько дней переговоров с офисом "Укрзализныци" новостям "Сегодня" эксклюзивно показали, как обрабатывают вагоны отравой. Каждый вагон подвергается такой чистке дважды в месяц. Железнодорожники и сами иногда видят насекомых. Но случается это не часто.

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Сотрудники УЗ уверяют: насекомые никак не могут пережить обработку вагонов. Кстати, после "химической атаки" в поездах делают тщательную влажную уборку. Против тараканов также используют отраву в шприцах. Для людей этот химикат безвреден.

Сюжет подготовили Николай Антофийчук и Инна Гуриненко Видео: Сегодня

Другой важный аспект – стирка постельного белья. Его обрабатывают при 171 градусе по Цельсию. Ни один клоп при такой температуре не выживет. Перед упаковкой белье тщательно сушат – чтобы не завелись насекомые.

Но появления клопов в вагоне в УЗ не отрицают. Ведь всего три года назад в поездах на Ковель наблюдалось настоящее засилье этих насекомых. Правда, те вагоны были очень старыми.

"Все может быть. Проверим. Мог бы сказать, что, возможно, это у пассажира не из поезда, а, например, из гостиницы. Но это некорректно. Свяжемся, выясним, найдем средства компенсации", – говорит и.о. члена правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

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Обещают, что если клопов все-таки обнаружат, подрядчика ждут штрафы.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались, действительно ли поезда в Украине стали ездить медленнее.

Кроме того, мы рассказывали, какие права есть у пассажиров поезда.

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