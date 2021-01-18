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В украинских электричках появятся видеокамеры и "красные" кнопки

18 января, 22:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

"Укрзализныця" повысит уровень безопасности в пригородных поездах, говорит Владимир Жмак

"Укрзализныця" работает над повышением уровня безопасности при перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении.

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Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак на телеканале "Украина 24".

"Если мы говорим об электропоездах, то сейчас мы уже занимаемся их модернизацией, которая включает в себя установку камер наблюдения, которые позволят машинисту контролировать ситуацию в вагонах электропоезда", – подчеркнул он.

Также, по словам Жмака, в рамках такой модернизации в кабинах машинистов будет устанавливаться т.н. "красная кнопка", с помощью которой машинист сможет вызвать на следующую станцию по маршруту движения правоохранителей, чтобы предотвратить или предупредить случаи неподобающего поведения некоторых пассажиров.

"Моя цель – вернуть на наши поезда пассажиров, забрать их с пассажирского автотранспорта, и вернуть в наши поезда, которые будут комфортными", – заявил руководитель "Укрзализныци".

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Напомним, что "Укрзализныця" 25 августа начала пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны компании.

Видео: Сегодня

Ранее Жмак рассказал, что в Украине планируют запустить движение поездов со скоростью до 350 км/ч из столицы в крупнейшие города страны. Такой проект находится на этапе обсуждения, ищут инвесторов.

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Укрзализныця охрана электрички видеокамера Владимир Жмак

Источник: Сегодня

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