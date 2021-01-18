В українських електричках з’являться відеокамери і "червоні" кнопки

Укрзалізниця працює над підвищенням рівня безпеки під час перевезення пасажирів у приміському залізничному сполученні.

Реклама

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак на телеканалі "Україна 24".

"Якщо ми говоримо про електропоїзди, то зараз ми вже займаємось їх модернізацією, яка включає в себе установку камер спостереження, котрі дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах електропоїзда", – наголосив він.

Також, за словами Жмака, в рамках такої модернізації у кабінах машиністів встановлюватиметься т.зв. "червона кнопка" за допомогою якої машиніст зможе викликати на наступну станцію за маршрутом руху правоохоронців для того, щоб запобігти чи попередити випадки неналежної поведінки деяких пасажирів.

"Моя ціль – повернути на наші поїзди пасажирів, забрати їх з пасажирського автотранспорту, та повернути в наші поїзди, які будуть комфортними", – заявив керівник "Укрзалізниці".

Реклама

Слухайте головні новини понеділка в подкасті "Що сьогодні?" від 18 січня.

Нагадаємо, що Укрзалізниця 25 серпня розпочала пілотний проєкт із охорони пасажирських поїздів у русі силами працівників воєнізованої охорони компанії.

Відео: Сьогодні

Раніше Жмак розповів, що в Україні планують запустити рух поїздів зі швидкістю до 350 км/год зі столиці до найбільших міст країни. Такий проєкт перебуває на етапі обговорення, шукають інвесторів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама