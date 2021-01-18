Русский
$ 28,05
34,01
  1. Економічні новини
  2. Новини транспорту

В українських електричках з’являться відеокамери і "червоні" кнопки

18 січня, 22:15

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Укрзалізниця підвищить рівень безпеки в приміських поїздах, каже Володимир Жмак

Укрзалізниця працює над підвищенням рівня безпеки під час перевезення пасажирів у приміському залізничному сполученні.

Реклама

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак на телеканалі "Україна 24".

"Якщо ми говоримо про електропоїзди, то зараз ми вже займаємось їх модернізацією, яка включає в себе установку камер спостереження, котрі дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах електропоїзда", – наголосив він.

Також, за словами Жмака, в рамках такої модернізації у кабінах машиністів встановлюватиметься т.зв. "червона кнопка" за допомогою якої машиніст зможе викликати на наступну станцію за маршрутом руху правоохоронців для того, щоб запобігти чи попередити випадки неналежної поведінки деяких пасажирів.

"Моя ціль – повернути на наші поїзди пасажирів, забрати їх з пасажирського автотранспорту, та повернути в наші поїзди, які будуть комфортними", – заявив керівник "Укрзалізниці".

В тренді
Кабмін розбереться, чому в січні непомірно зросли тарифи на газ – Шмигаль
Реклама

Слухайте головні новини понеділка в подкасті "Що сьогодні?" від 18 січня.

Нагадаємо, що Укрзалізниця 25 серпня розпочала пілотний проєкт із охорони пасажирських поїздів у русі силами працівників воєнізованої охорони компанії.

Відео: Сьогодні

Раніше Жмак розповів, що в Україні планують запустити рух поїздів зі швидкістю до 350 км/год зі столиці до найбільших міст країни. Такий проєкт перебуває на етапі обговорення, шукають інвесторів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Укрзалізниця охорона електрички відеокамера Володимир Жмак

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Купити квитки на поїзд тепер можна через Viber і Telegram
Купити квитки на поїзд тепер можна через Viber і TelegramТранспорт
З Києва до Кишинева – за п'ять годин: Зеленський розповів про амбітний план
З Києва до Кишинева – за п'ять годин: Зеленський розповів про амбітний планТранспорт
В Україні хочуть позбутися від старих маршруток
В Україні хочуть позбутися від старих маршрутокТранспорт
Росія виходить з Договору про відкрите небо
Росія виходить з Договору про відкрите небоПолітика
Лоукостери скасовують рейси з України: Wizz Air залишив тільки 11
Лоукостери скасовують рейси з України: Wizz Air залишив тільки 11Транспорт
Європейський лоукостер скасував 70% рейсів із України
Європейський лоукостер скасував 70% рейсів із УкраїниТранспорт

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти