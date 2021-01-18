По Україні хочуть пустити поїзди зі швидкістю 350 км/год

В Україні планують запустити рух поїздів зі швидкістю до 350 км/год зі столиці до найбільших міст України. Такий проєкт знаходиться на етапі обговорення, йде пошук інвесторів.

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Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" (УЗ) Володимир Жмак, повідомила пресслужба компанії.

Зокрема, мова йде про проект швидкісного сполучення за напрямками з Києва до Львова, Харкова та Одеси. При цьому, за словами Жмака, вже є інвестори, зацікавлені в концесійному підході до такого проекту.

Глава УЗ додав, що єдиний шлях залучити необхідні фінансові інвестиції для проекту – це концесія, і перш за все мова йде про концесії вокзалів.

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"Для пасажирів і для" Укрзалізниці "на вокзалі потрібна колія, зал очікування і два офіси для продажу квитків. Все інше буде торговим центром. Ми хочемо зробити вокзали за європейським зразком, коли до 60% відвідувачів вокзалів не є пасажирами, а приходять туди, як в торговий центр ", – резюмував Жмак.

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Нагадаємо, раніше Жмак анонсував, що непрофільні активи "Укрзалізниці", в тому числі і медустанови, будуть передані в концесію. Президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко при цьому підрахував, що продаж непрофільних активів "Укрзалізниці", таких як медичні заклади, санаторії і бази відпочинку, привокзальні кафе, дозволить компанії скоротити витрати на десятки мільярдів гривень на рік.

Також голова "Укрзалізниці" розповів про свою зарплату. Він запевнив, що отримує менше, ніж його попередник:

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