По Украине хотят пустить поезда со скоростью 350 км/ч

В Украине планируют запустить движение поездов со скоростью до 350 км/ч из столицы в крупнейшие города Украины. Такой проект находится на этапе обсуждения, идет поиск инвесторов.

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Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" (УЗ) Владимир Жмак, сообщила пресс-служба компании.

В частности, речь идет о проекте скоростного сообщения по направлениям из Киева во Львов, Харьков и Одессу. При этом, по словам Жмака, уже есть инвесторы, заинтересованные в концессионном подходе к такому проекту.

Глава УЗ добавил, что единственный путь привлечь необходимые финансовые инвестиции для проекта – это концессия, и прежде всего речь идет о концессии вокзалов.

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"Для пассажиров и для "Укрзализныци" на вокзале нужна колея, зал ожидания и два офиса для продажи билетов. Все остальное будет торговым центром. Мы хотим сделать вокзалы по европейскому образцу, когда до 60% посетителей вокзалов не является пассажирами, а приходят туда, как в торговый центр", - резюмировал Жмак.

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Напомним, ранее Жмак анонсировал, что непрофильные активы "Укрзализныци", в том числе и медучреждения, будут переданы в концессию. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко при этом подсчитал, что продажа непрофильных активов "Укрзализныци", таких как медицинские учреждения, санатории и базы отдыха, привокзальные кафе, позволит компании сократить расходы на десятки миллиардов гривен в год.

Также глава "Укрзализныци" рассказал о своей зарплате. Он заверил, что получает меньше, чем его предшественник:

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