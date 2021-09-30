"Укрзалізниця" відновлює рейси в Польщу: дата і напрямки

Україна 10 жовтня відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею.
Про це пише пресслужба "Укрзалізниці".
До початку пандемії COVID-19 з України до Польщі їздили п'ять потягів: два швидкісні потяги Київ-Перемишль, Одеса-Перемишль, Київ-Варшава, Львів-Вроцлав і безпересадочні вагони Київ-Вроцлав.
Відновлення залізничного сполучення планувалося на початок червня 2021 року, але кілька разів переносилося на пізніші дати. Зараз Польща зберегла заборону тільки на залізничне сполучення з Білоруссю.
"Укрзалізниця" запустила контейнерний потяг у Китай
- Потяг вирушить з контейнерного терміналу "ЦТС" "Ліски" "Укрзалізниці", що в Києві.
- За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, Україні важливо інтегруватися в світову систему мультимодальних перевезень (коли один товар перевозиться різними типами транспорту). В ЄС частка контейнерних перевезень – близько 45%, а в Україні – лише 2,5%.
- Між Україною та Китаєм вже давно велися переговори про розвиток експортного потенціалу.
"Укрзалізниця" показала нові вагони
Пасажирам обіцяють:
- пеленальні столики;
- блокування дверей купе з сигналізацією;
- чотири розетки;
- вісім портів USB в кожному купе.
Також "Укрзалізниця" представила вагон-трансформер. Він обладнаний системою кондиціонування повітря з роздільним регулюванням температури у кожному купе, а також:
- системою пожежної сигналізації та пожежогасіння;
- системою відеоспостереження;
- вакуумними туалетами.
До кінця року планується випустити ще 43 таких вагони після капітального ремонту. Надалі щороку будуть модернізувати 100 таких вагонів.
В межах презентації були представлені й інші модернізації рухомого складу:
- електропотяг FLIRT Ukraine виробництва компанії Stadler (Швейцарія);
- дизельний потяг ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ, Україна);
- концепт оновленого плацкартного вагона від "Укрзалізниці" у співпраці з НВП "Рост".
Нагадаємо, на Київській дитячій залізниці почав курсувати рarty-вагон для активного дитячого відпочинку. Раніше, до Дня Незалежності України, УЗ запустила потяг ГогольTRAIN.