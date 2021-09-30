"Укрзализныця" возобновляет рейсы в Польшу: дата и направления

Украина 10 октября восстанавливает международное железнодорожное сообщение с Польшей.
Об этом пишет пресс-служба "Укрзализныци".
К началу пандемии COVID-19 из Украины в Польшу ездили пять поездов: два скоростных поезда Киев-Перемышль, Одесса-Перемышль, Киев-Варшава, Львов-Вроцлав и беспересадочные вагоны Киев-Вроцлав.
Восстановление железнодорожного сообщения планировалось на начало июня 2021 года, но несколько раз переносилось на более поздние даты. Сейчас Польша сохранила запрет только на железнодорожное сообщение с Беларусью.
"Укрзализныця" запустила контейнерный поезд в Китай
- Поезд отправился с контейнерного терминала "ЦТС "Лиски" "Укрзализныци", что в Киеве.
- По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, Украине важно интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок (когда один товар перевозится разными типами транспорта). В ЕС доля контейнерных перевозок — около 45%, а в Украине — только 2,5%.
- Между Украиной и Китаем уже давно велись переговоры о развитии экспортного потенциала.
"Укрзализныця" показала новые вагоны
Пассажирам обещают:
- пеленальные столики;
- блокировку дверей купе с сигнализацией;
- четыре розетки;
- восемь портов USB в каждом купе.
Также "Укрзализныця" представила вагон-трансформер. Он оборудован системой кондиционирования воздуха с раздельным регулированием температуры по каждому купе, а также:
- системой пожарной сигнализации и пожаротушения;
- системой видеонаблюдения;
- вакуумными туалетами.
До конца года планируется выпустить еще 43 таких вагона после капитального ремонта. В дальнейшем каждый год будут модернизировать 100 таких вагонов.
В рамках презентации были представлены и другие модернизации подвижного состава:
- электропоезд FLIRT Ukraine производства компании Stadler (Швейцария);
- дизельный поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, Украина);
- концепт обновленного плацкартного вагона от "Укрзализныци" в сотрудничестве с НПП "Рост".
Напомним, на Киевской детской железной дороге начал курсировать рarty-вагон для активного детского отдыха. Ранее, ко Дню Независимости Украины, УЗ запустила поезд ГогольTRAIN.