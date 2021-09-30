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"Укрзализныця" возобновляет рейсы в Польшу: дата и направления

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
30 сентября, 16:08
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Курсирование поездов между Украиной и Польшей прекратилось 15 марта 2020 года из-за карантина
Польша с 1 октября снимает запрет на железнодорожное сообщение с Украиной
Польша с 1 октября снимает запрет на железнодорожное сообщение с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина 10 октября восстанавливает международное железнодорожное сообщение с Польшей.

Об этом пишет пресс-служба "Укрзализныци".

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К началу пандемии COVID-19 из Украины в Польшу ездили пять поездов: два скоростных поезда Киев-Перемышль, Одесса-Перемышль, Киев-Варшава, Львов-Вроцлав и беспересадочные вагоны Киев-Вроцлав.

Восстановление железнодорожного сообщения планировалось на начало июня 2021 года, но несколько раз переносилось на более поздние даты. Сейчас Польша сохранила запрет только на железнодорожное сообщение с Беларусью.

"Укрзализныця" запустила контейнерный поезд в Китай

  • Поезд отправился с контейнерного терминала "ЦТС "Лиски" "Укрзализныци", что в Киеве.
  • По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, Украине важно интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок (когда один товар перевозится разными типами транспорта). В ЕС доля контейнерных перевозок — около 45%, а в Украине — только 2,5%.
  • Между Украиной и Китаем уже давно велись переговоры о развитии экспортного потенциала.

"Укрзализныця" показала новые вагоны

Пассажирам обещают:

  • пеленальные столики;
  • блокировку дверей купе с сигнализацией;
  • четыре розетки;
  • восемь портов USB в каждом купе.
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Также "Укрзализныця" представила вагон-трансформер. Он оборудован системой кондиционирования воздуха с раздельным регулированием температуры по каждому купе, а также:

  • системой пожарной сигнализации и пожаротушения;
  • системой видеонаблюдения;
  • вакуумными туалетами.

До конца года планируется выпустить еще 43 таких вагона после капитального ремонта. В дальнейшем каждый год будут модернизировать 100 таких вагонов.

В рамках презентации были представлены и другие модернизации подвижного состава:

  • электропоезд FLIRT Ukraine производства компании Stadler (Швейцария);
  • дизельный поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, Украина);
  • концепт обновленного плацкартного вагона от "Укрзализныци" в сотрудничестве с НПП "Рост".
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Напомним, на Киевской детской железной дороге начал курсировать рarty-вагон для активного детского отдыха. Ранее, ко Дню Независимости Украины, УЗ запустила поезд ГогольTRAIN.

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