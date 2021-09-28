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Перший в історії України: "Укрзалізниця" запустила контейнерний поїзд в Китай

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
28 вересня, 18:00
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Поїзд подолає майже 10 000 кілометрів по території 4-х країн
З України в Китай відправився контейнерний поїзд
З України в Китай відправився контейнерний поїзд / Фото: Колаж: Сьогодні

З України в Китай відправився перший вантажний контейнерний поїзд. На станцію призначення поїзд повинен прибути через 18 днів.

Як пише прес-служба "Укрзалізниці", поїзд Україна – Китай є частиною міжнародного вантажного залізничного сполучення Китай – Європа.

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Поїзд відправився з контейнерного терміналу "ЦТС" Ліски" "Укрзалізниці", що в Києві. У складі поїзда 43 40-футові контейнери з пиломатеріалами.

За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, Україні важливо інтегруватися в світову систему мультимодальних перевезень (при якій один товар перевозиться різними типами транспорту). В ЄС частка контейнерних перевезень – близько 45%, а в Україні тільки 2,5%.

"Україна не може ігнорувати попит і потенціал мультимодальних перевезень, зокрема з азіатськими країнами – тому оновлення і розвиток інфраструктури для формату "море-залізниця" буде одним з основних завдань "Великого будівництва" в найближчі роки" , – зазначив Олександр Кубраков.

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Між Україною та Китаєм вже давно тривали переговори щодо розвитку експортного потенціалу.

"Укрзалізниця" показала нові вагони

Пасажирам обіцяють:

  • пеленальні столики;
  • блокування дверей купе з сигналізацією;
  • чотири розетки;
  • вісім портів USB в кожному купе.

Також "Укрзалізниця" представила вагон-трансформер. Вагони обладнані системою кондиціонування повітря з роздільним регулюванням температури по кожному купе, а також:

  • системою пожежної сигналізації та пожежогасіння;
  • системою відеоспостереження;
  • вакуумними туалетами.
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До кінця року планується випустити ще 43 таких вагони після капітального ремонту. Надалі щороку модернізуватимуть по 100 таких вагонів.

В рамках презентації були також представлені й інші модернізації рухомого складу:

  • електропоїзд FLIRT Ukraine виробництва компанії Stadler (Швейцарія);
  • дизельний потяг ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ, Україна);
  • концепт оновленого плацкартного вагона від "Укрзалізниці" у співпраці з НВП "Рост".

Нагадаємо, на Київській дитячій залізниці почав курсувати рarty вагон для активного дитячого відпочинку. Раніше, до Дня Незалежності України, УЗ запустила потяг ГогольTRAIN.

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