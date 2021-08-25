З барною стійкою і аніматорами: "Укрзалізниця" запустила перший вагон для вечірок

Під час рейсу пасажирів party вагона розважатимуть аніматори та "скляна" людина

"Укрзалізниця" запустила спеціальний рarty вагон. Колаж: "Сьогодні "

На Київській дитячій залізниці почав курсувати рarty вагон для активного дитячого відпочинку.

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Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", в такому веселому вагоні будуть проводитися вечірки.

Курсуватиме він щосуботи та щонеділі та у святкові дні з 10:30 до 18:50. Вирушати буде зі станції Київ-Пасажирський дитячий.

Скільки коштує поїздка і що є в рarty вагоні

Вартість поїздки становить:

для дітей від 2 до 14 років – 100 грн;

для дорослих – 150 грн.

Спеціальний вагон для вечірок можна буде навіть орендувати.

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В оновленому салоні є:

зручні столики;

два плазмових екрани;

радіомікрофони;

барна стійка.

ГогольTRAIN до Дня Незалежності

До Дня Незалежності України "Укрзалізниця" запускає потяг ГогольTRAIN, в якому відбудеться круїзний мобільний форум молоді.

Дати та напрямки:

Одеський міжнародний кінофестиваль. 13 серпня – Київ – Одеса, 21 серпня – Одеса – Київ;

13 серпня – Київ – Одеса, 21 серпня – Одеса – Київ; Respublica Fest. 27 серпня – Київ – Кам'янець-Подільський, 29 серпня – Кам'янець-Подільський – Київ;

27 серпня – Київ – Кам'янець-Подільський, 29 серпня – Кам'янець-Подільський – Київ; Dream ГогольFest. 3 вересня – Київ – Херсон, 5 вересня – Херсон – Київ;

3 вересня – Київ – Херсон, 5 вересня – Херсон – Київ; Parade Fest. 10 вересня – Київ – Харків, 12 вересня – Харків – Київ;

10 вересня – Київ – Харків, 12 вересня – Харків – Київ; Book Forum. 17 вересня – Київ – Львів, 20 вересня – Львів – Київ;

17 вересня – Київ – Львів, 20 вересня – Львів – Київ; DniPRO ГогольFest. 1 жовтня – Київ – Дніпро, 3 жовтня – Дніпро – Київ.

Також нещодавно ми писали про те, що компанія "Укрзалізниця" оголосила про продовження рейсу № 807/808, який курсує між Ківерці та Івано-Франківськом. "Прикарпатський експрес" тепер буде їздити через Коломию.

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Нагадаємо, в Мережі з'явився відеоогляд поїзда № 287 Київ – Одеса, який пустила "Укрзалізниця". За словами відомого блогера Олега Васильєва, ці вагони – хороша альтернатива.