"Укрзалізниця" запускає ГогольTRAIN в шість міст України: дати і напрямки

До Дня Незалежності України "Укрзалізниця" запускає потяг ГогольTRAIN, в якому відбудеться круїзний мобільний форум молоді.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Дати та напрямки
- Одеський міжнародний кінофестиваль. 13 серпня – Київ – Одеса, 21 серпня – Одеса – Київ;
- Respublica Fest. 27 серпня – Київ – Кам'янець-Подільський, 29 серпня – Кам'янець-Подільський – Київ;
- Dream ГогольFest. 3 вересня – Київ – Херсон, 5 вересня – Херсон – Київ;
- Parade Fest. 10 вересня – Київ – Харків, 12 вересня – Харків – Київ;
- Book Forum. 17 вересня – Київ – Львів, 20 вересня – Львів – Київ;
- DniPRO ГогольFest. 1 жовтня – Київ – Дніпро, 3 жовтня – Дніпро – Київ.
Карантин і День Незалежності України
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав не ігнорувати правила карантину під час масових заходів на День Незалежності.
Він озвучив кілька рекомендацій:
- утриматися від відвідування будь-яких масових заходів, якщо є симптоми ГРВІ або COVID-19 – кашель, нежить, біль у горлі, чхання, підвищення температури тіла;
- не відвідувати заходи особам з групи ризику;
- утриматися від відвідування місць масового скупчення людей, особливо в закритому приміщенні;
- завжди дотримуватися дистанції, носити маску і мити руки;
- не вживати алкоголь під час святкування.
У зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності українців чекає додатковий вихідний, тому робочий день для банківської системи з понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу, 28 серпня.