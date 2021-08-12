"Укрзалізниця" запускає ГогольTRAIN в шість міст України: дати і напрямки

У потязі буде три фестивальних вагони, в яких обіцяють музично-перформативну й освітню програми

Як виглядає ГогольTRAIN. Колаж: "Сьогодні"

До Дня Незалежності України "Укрзалізниця" запускає потяг ГогольTRAIN, в якому відбудеться круїзний мобільний форум молоді.

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Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Дати та напрямки

Одеський міжнародний кінофестиваль. 13 серпня – Київ – Одеса, 21 серпня – Одеса – Київ;

13 серпня – Київ – Одеса, 21 серпня – Одеса – Київ; Respublica Fest. 27 серпня – Київ – Кам'янець-Подільський, 29 серпня – Кам'янець-Подільський – Київ;

27 серпня – Київ – Кам'янець-Подільський, 29 серпня – Кам'янець-Подільський – Київ; Dream ГогольFest. 3 вересня – Київ – Херсон, 5 вересня – Херсон – Київ;

3 вересня – Київ – Херсон, 5 вересня – Херсон – Київ; Parade Fest. 10 вересня – Київ – Харків, 12 вересня – Харків – Київ;

10 вересня – Київ – Харків, 12 вересня – Харків – Київ; Book Forum. 17 вересня – Київ – Львів, 20 вересня – Львів – Київ;

17 вересня – Київ – Львів, 20 вересня – Львів – Київ; DniPRO ГогольFest. 1 жовтня – Київ – Дніпро, 3 жовтня – Дніпро – Київ.

Карантин і День Незалежності України

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав не ігнорувати правила карантину під час масових заходів на День Незалежності.

Він озвучив кілька рекомендацій:

утриматися від відвідування будь-яких масових заходів, якщо є симптоми ГРВІ або COVID-19 – кашель, нежить, біль у горлі, чхання, підвищення температури тіла;

не відвідувати заходи особам з групи ризику;

утриматися від відвідування місць масового скупчення людей, особливо в закритому приміщенні;

завжди дотримуватися дистанції, носити маску і мити руки;

не вживати алкоголь під час святкування.

У зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності українців чекає додатковий вихідний, тому робочий день для банківської системи з понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу, 28 серпня.