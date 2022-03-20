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"Укрзалізниця" запускає додаткові евакуаційні рейси: куди виїхати 20 березня

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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20 березня, 11:11
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Людей зі східних областей продовжують вивозити в безпечні регіони та за кордон
Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 20 березня
Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 20 березня / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Станом на 20 березня "Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Окрім усталеного переліку рейсів із Києва, Одеси, Полтави, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, щодня з’являються додаткові.

Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували графік на 20 березня.

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У неділю вивозитимуть людей з Києва, Харкова, Дніпра та Краматорська до Львова, станції Чоп та Ужгорода. Графік такий:

  • 17:00 – Інтерсіті+, Дарницький вокзал, Київ – Львів;
  • 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;
  • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп;
  • 13:00 – №267/266 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №269/268 Краматорськ – Львів;
  • 22:32 – Одеса – Ужгород;
  • 19:13 – Київ – Холм.

Щодня українців вивозять і за кордон. Основні напрямки – це Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія (з пересадкою в Ізмаїлі). Нещодавно запустили рейси до Австрії з можливою пересадкою в Захоні або Будапешті.

Що варто знати

Пасажирів пропускають через кордон на підставі закордонного паспорта або паспорта громадянина України. Більшість евакуаційних поїздів безкоштовні.

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Раніше ми розповідали, що низка країн Європи запровадила безкоштовний проїзд на залізниці. Українцям для цього достатньо показати паспорт.

Водночас "Укрзалізниця" планує націоналізувати особливий вагон Віктора Медведчука для потреб громадян.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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