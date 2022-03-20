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"Укрзализныця" запускает дополнительные эвакуационные рейсы: куда уехать 20 марта

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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20 марта, 11:11
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Людей из восточных областей продолжают вывозить в безопасные регионы и за границу
Расписание эвакуационных рейсов "Укрзализныци" на 20 марта
Расписание эвакуационных рейсов "Укрзализныци" на 20 марта / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 20 марта "Укрзалізниця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Кроме установившегося перечня рейсов из Киева, Одессы, Полтавы, Харькова, Днепра, Запорожья, ежедневно появляются дополнительные.

Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали график на 20 марта.

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В воскресенье будут вывозить людей из Киева, Харькова, Днепра и Краматорска во Львов, к станции Чоп и в Ужгород. График такой:

  • 17:00 – Интерсити+, Дарницкий вокзал, Киев – Львов;
  • 11:30 – №229/230 Харьков – Ужгород;
  • 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп;
  • 13:00 – №267/266 Краматорск – Львов;
  • 16:00 – №269/268 Краматорск – Львов;
  • 22:32 – Одесса – Ужгород;
  • 19:13 – Киев – Холм.

Каждый день украинцев вывозят и за границу. Основные направления – это Польша, Словакия, Венгрия и Румыния (с пересадкой в Измаиле). Недавно запустили рейсы в Австрию с возможной пересадкой на станции Захонь или в Будапеште.

Что следует знать

Пассажиров пропускают через границу на основании загранпаспорта или паспорта гражданина Украины. Большинство эвакуационных поездов – бесплатные.

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Ранее мы рассказывали, что ряд стран Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге. Украинцам для этого достаточно показать паспорт.

В то же время "Укрзализныця" планирует национализировать особый вагон Виктора Медведчука для нужд граждан.

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