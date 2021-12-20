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Український лоукостер продає дешеві квитки з Києва до Львова: скільки коштують

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
20 грудня, 20:45
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За переліт можна розрахуватися тисячею, яку нараховують за вакцинацію за програмою "єПідтримка"
Переліт до столиці триває лише годину
Переліт до столиці триває лише годину / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська авіакомпанія Bees Airline запустила регулярні польоти з Києва до Львова за наднизькими цінами. Лоукостер літатиме за цим маршрутом чотири-шість разів на тиждень.

Про це повідомляє zaxid.net.

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Переліт до столиці триває лише годину, а приземляється літак у аеропорті "Київ". Мінімальна вартість квитка – 621 грн, у зворотному напрямку – 680 грн. Оскільки квитки доволі дешеві, вони не передбачають подорож із багажем, лише з ручною поклажею.

Крім того, у компанії повідомили, що розрахуватись за переліт можна грошима, які за програмою "єПідтримка" передбачені вакцинованим двома дозами українцям.

"Ми приєдналися до програми і вже відкрили можливість для наших громадян скористатись цією тисячею на рейсах Київ-Львів і Київ-Одеса. Тобто, на всіх внутрішніх рейсах, які виконує наша авіакомпанія. Вартість від 620 грн конкурує тільки з купе-вагоном. Тому сподіваємося на те, що українці пересядуть на літаки", – зазначає гендиректор авіакомпанії Bees Airline Євген Хайнацький.

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Що буде з квитками?

Авіакомпанії планують підвищити вартість квитків, серед причин не лишепандемія COVID-19.

Як говорить гендиректор відомого лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі, це зростання попиту на подорожі влітку 2022 після відкриття кордонів та скорочення пропускної спроможності авіакомпаній.

Такий сценарій для лоукостерів прогнозують і в американському інвестиційному банку JP Morgan. Вони зазначають, що на сьогодні вже важко знайти дешеві авіаквитки.

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Експерти наголошують, що минулого року авіакомпанії намагалися відновити подорожі, що припинилися через закриття кордонів, на що повпливала пандемія ковіду. Тому у 2020 році суттєво знизили вартість авіаперельотів.

Раніше ми повідомляли, що авіакомпанія Wizz Air відкрила нові маршрути з аеропорту "Київ" до Європи. Перший такий рейс уже здійснили 16 грудня. Пасажири прилетіли до України зі Стокгольму.

Нагадаємо, що український лоукостер SkyUp 15 грудня виконав перший рейс із Одеси до Тель-Авіва. Час польоту становив 2,5 години.

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