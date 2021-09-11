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Співробітників "Укрзалізниці" висміяли в мережі – знайшли нове застосування пластиру (фото)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
11 вересня, 12:30
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Пасажири над своїм місцем помітили неординарне рішення, як прикріпити лампу до стелі
У вагоні лампу приклеїли лейкопластиром
У вагоні лампу приклеїли лейкопластиром / Фото: Колаж: Сьогодні

Співробітники "Укрзалізниці" придумали незвичайний спосіб, як прикріпити лампу до стелі. Їх рішення висміяли в соцмережі.

Як написала в Facebook Дар'я Мазур, в поїзді зі Львова над місцями для пасажирів лампа була прикріплена на медичний пластир.

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"Миша сьогодні їхав зі Львова 150 поїздом і помітив над своїм місцем ось таке неординарне, я б навіть сказала, креативне рішення. Лампа, до речі робоча, була надійно прикріплена до стелі за допомогою медичного пластиру", – написала вона.

Фото: Дар'я Мазур / Facebook

Нові вагони-трансформери

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У вересні 2021 року АТ "Укрзалізниця" випустить на маршрути 9 модернізованих купейних вагонів-трансформерів. У планах УЗ – до кінця 2021 року провести капітально-відновлювальний ремонт 50 пасажирських вагонів.

"Укрзалізниця" проводить такі роботи власними силами. За інформацією, після модернізації компанія отримує фактично нові вагони, а їх вартість нижче, ніж нових, на 30%.

Так, в 2021 році почали курсувати після капітально-відновлювального ремонту 7 пасажирських купейних вагонів-трансформерів в складі поїзда № 737/738 Запоріжжя – Київ.

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Нагадаємо, УЗ також представила оновлений приміський електропоїзд, вироблений Київський електровагоноремонтний завод (КЕВРЗ, Україна).

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