Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Без комфорту і нормальних туалетів: що говорять про "Укрзалізницю" пасажири (відео)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
4 вересня, 15:47
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Незважаючи на те, що 45% респондентів оцінюють рівень послуг перевізника як поганий, є і ті, кого сервіс задовольняє
Деякі українці вважають сервіс "Укрзалізниці" незадовільним. Колаж "Сегодня"
Деякі українці вважають сервіс "Укрзалізниці" незадовільним. Колаж "Сегодня" / Фото: Укрзалызниця

Менше половини українців вважають, що сервіс "Укрзалізниці" в поїздах залишає бажати кращого. Найпоширенішими проблемами називають відсутність комфорту в поїздах, нормальних вагонів або туалетів.

Реклама

Про це свідчать результати соцопитування дослідницької компанії Gradus.

45% респондентів оцінюють рівень послуг перевізника як поганий і дуже поганий. Ще 43% опитаних вважають сервіс залізничників задовільним.

46% респондентів вважають, що змінити ситуацію на краще може нове керівництво, ще 43% впевнені – врятувати залізницю може реформа.

Реклама

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства в період посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus.

Lодаток для власників iPhone

Lодаток для користувачів Android

Нові вагони-трансформери "Укрзалізниці"

У вересні 2021 року АТ "Укрзалізниця" випустить на маршрути 9 модернізованих купейних вагонів-трансформерів. У планах УЗ – до кінця 2021 року провести капітально-відновлювальний ремонт 50 пасажирських вагонів.

"Укрзалізниця" проводить такі роботи власними силами. Зf інформацією, після модернізації компанія отримує фактично нові вагони, а їх вартість нижче, ніж нових, на 30%.

Реклама

Так, в 2021 році почали курсувати після капітально-відновлювального ремонту 7 пасажирських купейних вагонів-трансформерів в складі поїзда № 737/738 Запоріжжя – Київ.

Також УЗ разом з виробничо-інжинірингових підприємством "Науково-виробниче об'єднання" Рост "працюють над оновленням плацкартного вагона. Приклад такого був представлений на виставці рухомого складу, яка проходила на станції Київ-Пасажирський 27-29 серпня 2021 року.

Нагадаємо, УЗ також представила оновлений приміський електропоїзд, вироблений Київський електровагоноремонтним заводом (КЕВРЗ, Україна).

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти