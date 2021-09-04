Без комфорту і нормальних туалетів: що говорять про "Укрзалізницю" пасажири (відео)

Незважаючи на те, що 45% респондентів оцінюють рівень послуг перевізника як поганий, є і ті, кого сервіс задовольняє

Деякі українці вважають сервіс "Укрзалізниці" незадовільним. Колаж "Сегодня" / Фото: Укрзалызниця

Менше половини українців вважають, що сервіс "Укрзалізниці" в поїздах залишає бажати кращого. Найпоширенішими проблемами називають відсутність комфорту в поїздах, нормальних вагонів або туалетів.

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Про це свідчать результати соцопитування дослідницької компанії Gradus.

45% респондентів оцінюють рівень послуг перевізника як поганий і дуже поганий. Ще 43% опитаних вважають сервіс залізничників задовільним.

46% респондентів вважають, що змінити ситуацію на краще може нове керівництво, ще 43% впевнені – врятувати залізницю може реформа.

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Нові вагони-трансформери "Укрзалізниці"

У вересні 2021 року АТ "Укрзалізниця" випустить на маршрути 9 модернізованих купейних вагонів-трансформерів. У планах УЗ – до кінця 2021 року провести капітально-відновлювальний ремонт 50 пасажирських вагонів.

"Укрзалізниця" проводить такі роботи власними силами. Зf інформацією, після модернізації компанія отримує фактично нові вагони, а їх вартість нижче, ніж нових, на 30%.

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Так, в 2021 році почали курсувати після капітально-відновлювального ремонту 7 пасажирських купейних вагонів-трансформерів в складі поїзда № 737/738 Запоріжжя – Київ.

Також УЗ разом з виробничо-інжинірингових підприємством "Науково-виробниче об'єднання" Рост "працюють над оновленням плацкартного вагона. Приклад такого був представлений на виставці рухомого складу, яка проходила на станції Київ-Пасажирський 27-29 серпня 2021 року.

Нагадаємо, УЗ також представила оновлений приміський електропоїзд, вироблений Київський електровагоноремонтним заводом (КЕВРЗ, Україна).