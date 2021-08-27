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Зі зручними кріслами та місцями для велосипедів: як виглядає нова електричка "Укрзалізниці" всередині (видео)

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
27 серпня, 13:40
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У приміському електропотязі провели низку оновлень
Електричку зробили більш комфортною. Фото: колаж "Сьогодні"
Електричку зробили більш комфортною. Фото: колаж "Сьогодні"

Компанія "Укрзалізниця" представила оновлений приміський електропотяг, вироблений Київським електровагоноремонтним заводом (КЕВРЗ, Україна). Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Презентація оновленого електропотягу відбулася на 1-й платформі Центрального залізничного вокзалу Києва у п'ятницю, 27 серпня.

Які оновлення зробили

  • салони вагонів тепер обладнані герметичними віконними блоками з відкидною кватиркою;
  • встановлені нові крісла й облаштовані місця для велосипедів;
  • модернізована система вентиляції і калориферного опалення;
  • встановлені інформаційне табло та електронна нумерація вагонів;
  • МВПС обладнаний системою пожежної сигналізації та пожежогасіння:
  • встановлені пандуси і місця для маломобільних людей;
  • проведена модернізація системи освітлення пасажирських салонів "світлова лінія" і світлосигнальних приладів, зокрема маршрутних покажчиків на базі світлодіодів.

Як відзначили в "Укрзалізниці", впровадження такого обладнання дозволяє щорічно економити 10-15% енергоносіїв.

В межах презентації були також представлені й інші модернізації рухомого складу. Зокрема:

  • електропотяг FLIRT Ukraine виробництва компанії Stadler (Швейцарія);
  • дизельний потяг ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ, Україна);
  • перші купейні вагони з партії замовлених в 2021 році від КВБЗ;
  • капітально відреставровані пасажирські вагони-трансформери;
  • концепт оновленого плацкартного вагона від "Укрзалізниці" у співпраці з НВП "Рост".
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У компанії також додали, що в даний час закуповуються 100 пасажирських вагонів українського виробництва, нарощуються темпи капітально-відновлювальних ремонтів, проєктуються принципово нові типи плацкартних вагонів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що "Укрзалізниця" почала тестувати потяг Stadler FLIRT для запуску на маршруті приміського сполучення Києва та міської електрички.

Нагадаємо, в межах президентської програми "Велике будівництво" "Укрзалізниця" (УЗ) починає електрифікацію ділянки Черкаси – ім. Т. Шевченка. Це дозволить поліпшити залізничне сполучення, зменшити експлуатаційні витрати, а також викиди в навколишнє середовище.

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