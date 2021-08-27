Зі зручними кріслами та місцями для велосипедів: як виглядає нова електричка "Укрзалізниці" всередині (видео)

У приміському електропотязі провели низку оновлень

Електричку зробили більш комфортною. Фото: колаж "Сьогодні"

Компанія "Укрзалізниця" представила оновлений приміський електропотяг, вироблений Київським електровагоноремонтним заводом (КЕВРЗ, Україна). Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Презентація оновленого електропотягу відбулася на 1-й платформі Центрального залізничного вокзалу Києва у п'ятницю, 27 серпня.

Які оновлення зробили

салони вагонів тепер обладнані герметичними віконними блоками з відкидною кватиркою;

встановлені нові крісла й облаштовані місця для велосипедів;

модернізована система вентиляції і калориферного опалення;

встановлені інформаційне табло та електронна нумерація вагонів;

МВПС обладнаний системою пожежної сигналізації та пожежогасіння:

встановлені пандуси і місця для маломобільних людей;

проведена модернізація системи освітлення пасажирських салонів "світлова лінія" і світлосигнальних приладів, зокрема маршрутних покажчиків на базі світлодіодів.

Як відзначили в "Укрзалізниці", впровадження такого обладнання дозволяє щорічно економити 10-15% енергоносіїв.

В межах презентації були також представлені й інші модернізації рухомого складу. Зокрема:

електропотяг FLIRT Ukraine виробництва компанії Stadler (Швейцарія);

дизельний потяг ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ, Україна);

перші купейні вагони з партії замовлених в 2021 році від КВБЗ;

капітально відреставровані пасажирські вагони-трансформери;

концепт оновленого плацкартного вагона від "Укрзалізниці" у співпраці з НВП "Рост".

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У компанії також додали, що в даний час закуповуються 100 пасажирських вагонів українського виробництва, нарощуються темпи капітально-відновлювальних ремонтів, проєктуються принципово нові типи плацкартних вагонів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що "Укрзалізниця" почала тестувати потяг Stadler FLIRT для запуску на маршруті приміського сполучення Києва та міської електрички.

Нагадаємо, в межах президентської програми "Велике будівництво" "Укрзалізниця" (УЗ) починає електрифікацію ділянки Черкаси – ім. Т. Шевченка. Це дозволить поліпшити залізничне сполучення, зменшити експлуатаційні витрати, а також викиди в навколишнє середовище.