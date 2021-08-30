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"Укрзалізниця" випустить на маршрути 9 модернізованих вагонів-трансформерів вже у вересні

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
30 серпня, 15:05
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У 2021 року вже почали курсувати 7 таких вагонів-трансформерів в складі поїзда "Запоріжжя-Київ"
Укрзалізниця презентувала вагони після капітального ремонту. Колаж "Сьогодні"
Укрзалізниця презентувала вагони після капітального ремонту. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

У вересні 2021 року АТ "Укрзалізниця"випустить на маршрути 9 модернізованих купейних вагонів-трансформерів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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У планах УЗ – до кінця 2021 року провести капітально-відновлювальний ремонт 50 пасажирських вагонів.

Модернізація вигідніше

"Укрзаліниці" проводить такі роботи власними силами. Згідно з інформацією, після такої модернізації компанія отримує фактично нові вагони, а їх вартість нижче нових на 30%.

Так, в 2021 році почали курсувати після капітально-відновлювального ремонту 7 пасажирських купейних вагонів-трансформерів в складі поїзда № 737/738 "Запоріжжя – Київ".

Під час ремонту оновлюється кузов вагона, дахові кондиціонери, нові віконні блоки зі склопакетами, ролетні системи для захисту від сонця.

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Купе обладнані:

  • USB-розетками у кожного місця;
  • Під столиками – спеціальні полички для підзарядки телефонів;
  • Індивідуальними системами клімат-контролю.

Такий плановий капітально-відновлювальний ремонт вагона обходиться в 16 мільйонів гривень. Середня вартість нового – близько 30 мільйонів гривень.

Також УЗ разом з виробничо-інжиніринговим підприємством Науково-виробниче об'єднання "Ріст" працюють над оновленням плацкартного вагона. Приклад такого був представлений на виставці рухомого складу, яка проходила на станції Київ-Пасажирський 27-29 серпня 2021 року.

Як повідомлялося, в плацкарті з'явилися шторки приватності для кожної полиці. Крім того, там встановили пеленальні столики.

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Однак, аби серійно випускати оновлений варіант у 2022 році, він повинен пройти випробування і доопрацювання. Щороку Укрзалізниця планує випускати до сотні модернізованих власними силами різних типів вагонів. Плацкартні – одні з пріоритетних.

Нагадаємо, УЗ також представила оновлений приміський електропоїзд, вироблений Київський електровагоноремонтним заводом (КЕВРЗ, Україна). Салони вагонів тепер обладнані герметичними віконними блоками з відкидною кватиркою, там встановлені нові крісла і облаштовані місця для велосипедів.

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