"Укрзализныця" выпустит на маршруты 9 модернизированных вагонов-трансформеров уже в сентябре

В 2021 году уже начали курсировать 7 таких вагонов-трансформеров в составе поезда "Запорожье-Киев"

Укрзализныця презентовала вагоны после капитального ремонта. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

В сентябре 2021 года АО "Укрзализныця"выпустит на маршруты 9 модернизированных купейных вагонов-трансформеров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В планах УЗ – до конца 2021 провести капитально-восстановительный ремонт 50 пассажирских вагонов.

Модернизация выгоднее

"Укрзалиныця" проводит такие работы собственными силами. Согласно информации, после такой модернизации компания получает фактически новые вагоны, а их стоимость ниже новых на 30%.

Так, в 2021 году начали курсировать после капитально-восстановительного ремонта 7 пассажирских купейных вагонов-трансформеров в составе поезда № 737/738 "Запорожье – Киев".

Так, во время ремонта обновляется кузов вагона, крышные кондиционеры, новые оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от солнца.

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Купе оборудованы:

USB-розетками у каждого места;

Под столиками – специальные полочки для подзарядки телефонов;

Индивидуальными системами климат-контроля.

Такой плановый капитально-восстановительный ремонт вагона обходится в 16 миллионов гривен. Средняя стоимость нового – около 30 миллионов гривен.

Также УЗ вместе с производственно-инжиниринговым предприятием Научно-производственное объединение "Рост" работают над обновлением плацкартного вагона. Пример такого был представлен на выставке подвижного состава, которая проходила на станции Киев-Пассажирский 27-29 августа 2021 года.

Как сообщалось, в плацкарте появились шторки приватности для каждой полки. Кроме того, там установили пеленальные столики.

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Однако, чтобы серийно выпускать обновленный вариант в 2022 году, он должен пройти испытания и доработки. Каждый год Укрзализныця планирует выпускать до сотни модернизированных собственными силами различных типов вагонов. Плацкартные – одни из приоритетных.

Напомним, УЗ также представила обновленный пригородный электропоезд, произведенный Киевским электровагоноремонтным заводом (КЭВРЗ, Украина). Салоны вагонов теперь оборудованы герметичными оконными блоками с откидной форточкой, там установлены новые кресла и обустроены места для велосипедов.