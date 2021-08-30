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Чиновники "Укрзалізниці" привласнили майже 2 млн грн з зарплат підлеглих

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
30 серпня, 10:30
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Співробітники структурного підрозділу філії "Пасажирська компанія" вносили недостовірні відомості про зарплати
СБУ викрила схему привласнення бюджетних грошей в "Укрзалізниці". Колаж: "Сьогодні"
СБУ викрила схему привласнення бюджетних грошей в "Укрзалізниці". Колаж: "Сьогодні"

Чиновники однієї з філій "Укрзалізниці" в Харківській області заробили майже 2 млн грн на підлеглих, нараховану заробітну плату яких привласнювали протягом декількох років.

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Схему привласнення бюджетних коштів "Укрзалізниці" викрила СБУ.

Що відомо про злочинну схему

До злочинної схеми причетні співробітники структурного підрозділу філії "Пасажирська компанія", які вносили недостовірні відомості в офіційні документи протягом останніх років. Незаконно нараховану підлеглим зарплату вони привласнювали.

В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України тривають оперативно-слідчі дії.

Скандал в "Укрзалізниці"

Група шахраїв, що складається з 15 чиновників АТ "Укрзалізниця", постане перед судом. Мова йде про викриття злочинних схем влітку 2020 року. Обвинувальний акт щодо організаторів і учасників угоди відправили до суду.

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Серед зловмисників:

  • колишній виконуючий обов'язки голови правління підприємства, 100% акцій якого внесені в статутний капітал АТ "Укрзалізниця";
  • керівники структурних підрозділів держустанови (колишні і нинішні);
  • начальники моторвагонних депо регіональних філій.

Раніше РНБО ухвалила протокольне доручення Кабінету міністрів розібратися зі станом справ "Укрзалізниці" і в разі потреби вжити кардинальні, в тому числі кадрові рішення.

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