Справа на десятки мільйонів: 15 чиновників "Укрзалізниці" постануть перед судом

СБУ викрило злочинну групу в "Укрзалізниці". Колаж "Сьогодні" / Фото: СБУ

Група шахраїв, що складається з 15 чиновників АТ "Укрзалізниця", постане перед судом. Мова йде про викриття злочинних схем влітку 2020 року. Обвинувальний акт стосовно організаторів і учасників угоди відправили до суду.

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Співробітники Служби безпеки України викрили чиновників в службових махінаціях на суму в 60 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба СБУ.

Серед зловмисників – колишній виконуючий обов'язки голови правління підприємства, 100% акцій якого внесені в статутний капітал АТ "Укрзалізниця", а також керівники структурних підрозділів держустанови (колишні і нинішні) і начальники моторвагонних депо регіональних філій.

У чому звинувачують шахраїв:

привласненні і розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою;

службовій підробці;

підробці документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців.

Як працювала схема

Чиновники держпідприємства організували поставку неякісних старих запчастин і встановили їх на тепловози. Працювали шахраї з афілійованими комерційними структурами, які постачали б/в продукцію під виглядом нової.

Крім того, співробітники СБУ встановили факти залучення для ремонту і модернізації дизельних двигунів рухомого складу деяких фірм, зареєстрованих на підставних осіб. У вищезгаданих компаній не було власних виробничих потужностей і кваліфікованого персоналу.

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Нагадаємо, в Києві завершилося розслідування у справі ще одного опального чиновника "Укрзалізниці" і його спільника. Вони вимагали хабар за працевлаштування в компанію – 70 тис. Доларів. Чиновника затримали на гарячому ще кілька років тому, але його спільник, який виконував роль посередника, довго переховувався від правоохоронців. Тепер зловили і його.

Раніше в Рівненській області викрили працівників локомотивного депо регіональної філії "Укрзалізниці", які організували розкрадання пального. Паливо реалізовували серед жителів області, в тому числі через нелегальні АЗС. В місяць така схема приносила від 500 тис. До мільйона гривень "прибутку".

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