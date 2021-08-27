З камерами, новими туалетами і кнопкою виклику провідника: "Укрзалізниця" показала нові вагони – перше відео

АТ "Укрзалізниця" презентувала тестову модель плацкартного вагона "Ріст" і сучасний електропоїзд FLIRT. Про це розповів кореспондент "Сьогодні", який побував на виставці в Києві.
Презентація під гаслом #ЗалізніЗміні нових вагонів пройшла на столичному Центральному залізничному вокзалі. Даний проєкт – частина "Великого будівництва".
Які поїзди представили
На виставці презентували електропоїзд FLIRT Ukraine виробництва Stadler (Швейцарія). Укрзалізниця представляє його, як сучасний і комфортний електропоїзд з ергономічним плануванням салону, динамічним прискоренням.
Крім того, габарити нового поїзда розраховані на ширину шляхів в 1520 мм, а це, стверджують в прес-службі, збільшує місця для комфортно сидіння. У планах – закупівля 20 таких складів.
Також УЗ презентувала оновлений приміський електропоїзд від Київського електровагоноремонтного заводу (КЕВР3). Це перший в Україні інклюзивний приміський електропоїзд після капітально-відновлювального ремонту:
- обладнаний пандусами;
- встановлено сучасне освітлення на базі світлодіодів;
- встановлені електронні маршрутні покажчики і інформаційні табло в салонах;
- встановлена система пожежної сигналізації та аерозольного пожежогасіння;
- встановлена охоронна сигналізація;
- передбачені місця для велосипедів.
Укрзалізниця планує відремонтувати аналогічним чином 51 секцію до кінця 2021 року.
Представили на виставці і дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва українського КВБЗ. Склад призначений для регіональних перевезень пасажирів по шляху 1520 мм зі швидкістю до 140 км/г. За даними УЗ, зараз на різних стадіях виробництва таких 5 дизель-поїздів.
Також Укрзалізниця оголосила про програми модернізації дизель-поїздів у своєму парку. Перші 2 купейних вагони від КВБ3 обладнані системою гарячого і холодного водопостачання, системою автономного управління та діагностики електричних систем, системою вентиляції, кондиціонування і водяного опалення, системою пожежної сигналізації та пожежогасіння, відеоспостереження та автоматизованою інформаційно-діагностичною системою.
Пасажирам обіцяють пеленальні столики, блокування дверей купе з сигналізацією, 4 розетки і 8 портів USB в кожному купе.
Також Укрзалізниця представила вагон-трансформер, який обладнаний системою кондиціонування повітря з роздільним регулюванням температури по кожному купе, а також системою пожежної сигналізації та пожежогасіння, системою відеоспостереження, вакуумними туалетами.
До кінця року планується випустити ще 43 таких вагона після капітального ремонту. Надалі модернізуватимуть по 100 таких вагонів щорічно.
Ще одна інновація від УЗ – оновлений плацкарт з НПП "Pіст". У такому поїзді оновили інтер'єр в теплих кольорах, а також встановили шторки приватності для кожного пасажирського місця.
Крім того, в плацкарті з'явилася більш зручні і безпечні сходи для підйому на верхню полицю. У вагоні встановили систему кондиціонування повітря, пожежну сигналізацію, відеоспостереження, вакуумні туалети.
В 2021 році Укрзалізниця починає масштабне оновлення рухомого складу у всіх сегментах пасажирських перевезень. У п'ятирічну програму (2022-2026) входить:
- Будівництво 100 пасажирських вагонів українського виробництва;
- Нарощуються темпи капітально-відновлювальних ремонтів;
- Проектування принципово нових типів плацкартних вагонів;
- Прискорення темпів ремонту електропоїздів – більш сучасних і інклюзивних;
- Укрзалізниця налагоджує співпрацю з локалізації виробництва електропоїздів світовими лідерами ринку.
Нагадаємо, на Київській дитячій залізниці почав курсувати рarty вагон для активного дитячого відпочинку. Раніше, до Дня Незалежності України, УЗ запустила потяг ГогольTRAIN .