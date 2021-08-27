З камерами, новими туалетами і кнопкою виклику провідника: "Укрзалізниця" показала нові вагони – перше відео

У плацкарті з'явилися зручні і безпечні сходи для підйому на верхню полицю, система кондиціонування повітря та пожежна сигналізація

Укрзалізниця презентувала вагони після капітального ремонту. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

АТ "Укрзалізниця" презентувала тестову модель плацкартного вагона "Ріст" і сучасний електропоїзд FLIRT. Про це розповів кореспондент "Сьогодні", який побував на виставці в Києві.

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Презентація під гаслом #ЗалізніЗміні нових вагонів пройшла на столичному Центральному залізничному вокзалі. Даний проєкт – частина "Великого будівництва".

Які поїзди представили

На виставці презентували електропоїзд FLIRT Ukraine виробництва Stadler (Швейцарія). Укрзалізниця представляє його, як сучасний і комфортний електропоїзд з ергономічним плануванням салону, динамічним прискоренням.

Крім того, габарити нового поїзда розраховані на ширину шляхів в 1520 мм, а це, стверджують в прес-службі, збільшує місця для комфортно сидіння. У планах – закупівля 20 таких складів.

Також УЗ презентувала оновлений приміський електропоїзд від Київського електровагоноремонтного заводу (КЕВР3). Це перший в Україні інклюзивний приміський електропоїзд після капітально-відновлювального ремонту:

обладнаний пандусами;

встановлено сучасне освітлення на базі світлодіодів;

встановлені електронні маршрутні покажчики і інформаційні табло в салонах;

встановлена система пожежної сигналізації та аерозольного пожежогасіння;

встановлена охоронна сигналізація;

передбачені місця для велосипедів.

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Укрзалізниця планує відремонтувати аналогічним чином 51 секцію до кінця 2021 року.

Представили на виставці і дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва українського КВБЗ. Склад призначений для регіональних перевезень пасажирів по шляху 1520 мм зі швидкістю до 140 км/г. За даними УЗ, зараз на різних стадіях виробництва таких 5 дизель-поїздів.

Також Укрзалізниця оголосила про програми модернізації дизель-поїздів у своєму парку. Перші 2 купейних вагони від КВБ3 обладнані системою гарячого і холодного водопостачання, системою автономного управління та діагностики електричних систем, системою вентиляції, кондиціонування і водяного опалення, системою пожежної сигналізації та пожежогасіння, відеоспостереження та автоматизованою інформаційно-діагностичною системою.

Пасажирам обіцяють пеленальні столики, блокування дверей купе з сигналізацією, 4 розетки і 8 портів USB в кожному купе.

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Також Укрзалізниця представила вагон-трансформер, який обладнаний системою кондиціонування повітря з роздільним регулюванням температури по кожному купе, а також системою пожежної сигналізації та пожежогасіння, системою відеоспостереження, вакуумними туалетами.

Вагон-трансформер / Фото: Сьогодні

/ Фото: Сьогодні

До кінця року планується випустити ще 43 таких вагона після капітального ремонту. Надалі модернізуватимуть по 100 таких вагонів щорічно.

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Ще одна інновація від УЗ – оновлений плацкарт з НПП "Pіст". У такому поїзді оновили інтер'єр в теплих кольорах, а також встановили шторки приватності для кожного пасажирського місця.

Крім того, в плацкарті з'явилася більш зручні і безпечні сходи для підйому на верхню полицю. У вагоні встановили систему кондиціонування повітря, пожежну сигналізацію, відеоспостереження, вакуумні туалети.

В 2021 році Укрзалізниця починає масштабне оновлення рухомого складу у всіх сегментах пасажирських перевезень. У п'ятирічну програму (2022-2026) входить:

Будівництво 100 пасажирських вагонів українського виробництва;

Нарощуються темпи капітально-відновлювальних ремонтів;

Проектування принципово нових типів плацкартних вагонів;

Прискорення темпів ремонту електропоїздів – більш сучасних і інклюзивних;

Укрзалізниця налагоджує співпрацю з локалізації виробництва електропоїздів світовими лідерами ринку.

Нагадаємо, на Київській дитячій залізниці почав курсувати рarty вагон для активного дитячого відпочинку. Раніше, до Дня Незалежності України, УЗ запустила потяг ГогольTRAIN .