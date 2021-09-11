Сотрудников "Укрзализныци" высмеяли в сети – нашли новое применение пластырю (фото)

Пассажиры над своим местом заметили неординарное решение, как прикрепить лампу к потолку

В вагоне лампу приклеили лейкопластырем / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудники "Укрзализныци" придумали необычный способ, как прикрепить лампу к потолку. Их решение высмеяли в соцсети.

Как написала в Facebook Дарья Мазур, в поезде из Львова над местами для пассажиров лампа была прикреплена на медицинский пластырь.

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"Миша сегодня ехал из Львова 150 поездом и заметил над своим местом вот такое неординарное, я бы даже сказала, креативное решение. Лампа, кстати рабочая, была надежно прикреплена к потолку с помощью медицинского пластыря", – написала она.

Фото: Дарья Мазур/Facebook

Новые вагоны-трансформеры

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В сентябре 2021 года АО "Укрзализныця" выпустит на маршруты 9 модернизированных купейных вагонов-трансформеров. В планах УЗ – до конца 2021 года провести капитально-восстановительный ремонт 50 пассажирских вагонов.

"Укрзализныця" проводит такие работы собственными силами. Согласно информации, после модернизации компания получает фактически новые вагоны, а их стоимость ниже, чем новых, на 30%.

Так, в 2021 году начали курсировать после капитально-восстановительного ремонта 7 пассажирских купейных вагонов-трансформеров в составе поезда № 737/738 Запорожье – Киев.

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Напомним, УЗ также представила обновленный пригородный электропоезд, произведенный Киевским электровагоноремонтным заводом (КЭВРЗ, Украина).