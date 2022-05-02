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Польща продовжила безкоштовну послугу для українців – що можна робити до 31 травня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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2 травня, 11:49
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Розповідаємо, кому з українських біженців можна отримати додаткові пільги
Де безкоштовно можна їздити українцям
Де безкоштовно можна їздити українцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польська влада продовжила дозвіл на безкоштовний проїзд у поїздах для українських біженців до 31 травня 2022 року.

Про це повідомляє польский сайт PKP Intercity.

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Зауважте, що така пільга надається тим українцям, які прибули до цієї країни після 23 лютого поточного року, однак не всім, а лише жінкам, дітям до 18 років, інвалідам та всім особи віком від 60 років.

Безкоштовно можно проїхати у поїздах другого класу у вагонах із місцями для сидячих пасажирів.

Квиток можна отримати в касі або просто у потязі, але потрібно пред’явити закордонний паспорт чи інший документ, який посвідчує особу.

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Якщо ви претендуєте на безкоштовний квиток як громадянин з інвалідність, потрібно пред’явити додатково документ, який це підтверджує.

В’їзд до Польщі

Якщо ви виїжджаєте до Польщі на автомобілі то тепер знову необхідно оформляти поліси "Зелена карта" після перетину кордону.

Раніше це правило було скасовано такими країнами, як:

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  • Польща;
  • Словаччина;
  • Угорщина;
  • Молдова.

Поки про повернення полісу "Зелена карта" повідомила лише Польща, але у НБУ не виключають, що решта країн піде за її прикладом. Поліси оформляються на мінімальний термін – 15 днів, максимальний – не перевищує 1 рік.

"Сьогодні" також писали, як Польща хоче допомогти українцям із дефіцитом палива і розповідали, як оформити іпотеку в цій країні.

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