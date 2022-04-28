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Сколько украинцев нашли работу в Польше

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28 апреля, 18:43
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С начала вторжения России в Украину в Польше остаются около 1 миллиона украинцев
Как дела с трудоустройством украинцев в Польше
Как дела с трудоустройством украинцев в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Миллионы украинцев вынужденно покинули родную страну, части наших граждан уже удалось трудоустроиться в соседней Польше.

Об этом сообщает польское агентство PAP.

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По словам министра семьи и социальной политики Марлены Малонг, в разных сферах сейчас задействовано около 100 тысяч украинцев. Поскольку польской экономики нужна дополнительная рабочая сила, для украинцев правительство страны упростило доступ к рынку труда.

"Общаясь с организациями работодателей, общественными организациями и профсоюзами, мы готовим новые пакеты решений, которые комплексно позволят украинским гражданам получить более широкий доступ к труду", – отметила Марлена Малонг.

Как украинцу найти работу в Польше

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Все вопросы по поводу трудоустройства наши граждане, которые уехали в Польшу из-за войны с Россией, могут решить в государственных службах занятости. Там предоставляют программы обучения, стажировки и помогают найти работу.

Материальная помощь от Польши

Украинские беженцы в Польше могут получить дополнительную материальную ежемесячную помощь от ООН в размере 700 злотых (около 4900 грн).

Чтобы получить выплаты, украинцы должны доказать, что пересекли именно польско-украинскую границу. А вот иметь PESEL или банковский счет не обязательно.

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Деньги могут получить до 4 человек из одной семьи. На первого выделяется 700 злотых, а на каждого последующего – 610.

Ранее мы рассказывали о том, каких денежных операций украинцам нужно избегать за границей, и писали, что в Польше продлили срок выплат помощи украинским беженцам.

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