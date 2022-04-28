Скільки українців знайшли роботу в Польщі

З початку вторгнення Росії в Україну в Польщі залишаються близько 1 мільйона українців

Як справи з працевлаштуванням українців у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Мільйони українців вимушено покинули рідну країну, частині наших громадян вже вдалося працевлаштуватися у сусідній Польщі.

Про це повідомляє польська агенція PAP.

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За словами міністра сім'ї та соціальної політики Марлени Малонг, у різних сферах зараз задіяно близько 100 тисяч українців. Оскільки польській економіці потрібна додаткова робоча сила, для українців уряд країни спростив доступ до ринку праці.

"Спілкуючись з організаціями роботодавців, громадськими організаціями та профспілками, ми готуємо нові пакети рішень, які комплексно дозволять українським громадянам отримати ширший доступ до праці", – зазначила Марлена Малонг.

Як українцю знайти роботу у Польщі

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Всі питання з приводу працевлаштування наші громадяни, які поїхали до Польщі через війну з Росією, можуть вирішити в державних службах зайнятості. Там надають програми навчання, стажування та допомагають знайти роботу.

Матеріальна допомога від Польщі

Українські біженці в Польщі можуть отримати додаткову матеріальну щомісячну допомогу від ООН у розмірі 700 злотих (близько 4900 грн).

Щоб отримати виплати, українці повинні довести, що перетнули саме польсько-український кордон. А ось мати PESEL чи банківський рахунок не обов'язково.

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Гроші можуть отримати до 4 осіб з однієї сім'ї. На першу особу виділяється 700 злотих, а за кожну наступну – 610.

Раніше ми розповідали про те, яких грошових операцій українцям потрібно уникати за кордоном, і писали, що у Польщі продовжили термін виплат допомоги українським біженцям.