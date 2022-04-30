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Польща змінює правила в'їзду для українців на авто – що зміниться

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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30 квітня, 13:22
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Розповідаємо, що змінилося у правилах перетину кордону для українців на авто
Українцям змінили правила в'їзду за кордон на авто
Українцям змінили правила в'їзду за кордон на авто / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, що виїжджають за кордон на своїх автомобілях? тепер знову мають оформляти поліси "Зелена карта", зокрема, після перетину кордону Польщі.

Про повернення такого правила повідомляє пресслужба Нацбанку України. Оформлення "Зеленої картки" для українських водіїв скасували 16 березня такі країни, як:

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  • Польща;
  • Словаччина;
  • Угорщина;
  • Молдова.

У НБУ не виключають, що решта країн піде за примвером Польщі і не пропускатимуть автомобілі на українських номерах без полісу "Зелена карта".

"28 квітня 2022 року регулятор отримав від іноземних партнерів інформацію про те, що цей поліс буде потрібний при перетині кордону з Польщею. Ця практика, мабуть, поширюватиметься і на кордонах з іншими країнами", – cказано у повідомленні.

Оформлення полісу

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У НБУ нагадують, що сьогодні українські страховики пропонують укладати договір міжнародного страхування "Зелена картка" зі знижкою 50%. Вартість полісу залежить:

  • від типу транспортного засобу;
  • країни відвідування;
  • терміну дії договору страхування.

Поліси оформляються на мінімальний термін – 15 днів, максимальний – не перевищує 1 рік. Ціна "Зеленої картки" визначена МТСБУ та однакова для всіх страховиків. Вартість полісу "Зелена карта" в Україні нижча, ніж у більшості країн.

Процес оформлення "Зеленої картки" суттєво спростили після вторгнення російських військ в Україну та запровадження в країні військового стану. Зокрема, запрацювало онлайн-формування полісів "Зелена карта" за допомогою генерування відповідних pdf-файлів (електронний поліс).

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Країни-члени системи "Зелена карта" визнають українські електронні поліси, їх не потрібно друкувати і можна пред'являти з будь-якого гаджета .

Переказ грошей за кордон

В українців є можливість здійснювати так звані Р2Р-переклади та операції quasi cash під час війни. Щоправда, є певні ліміти.

Так, для P2P переказів (з картки на карту) встановлено ліміт у межах таких сум:

  • 100 тис. грн на місяць – з гривневої картки;
  • 100 тис. грн на місяць (3 тис. дол) – з валютної картки.

За наявності гривневої та валютної картки, т ви можете переводити у загальній сумі до 200 тис. грн щомісяця.

Водночас, для операцій quasi cash також діє ліміт у сумі 100 тис. грн в еквіваленті (близько 3 тис.дол) на місяць. Грошові перекази у рамках quasi cash доступні лише на валютний рахунок.

Раніше ми розповідали про податкові послаблення, які діють на час війни, і писали, яким категоріям водіїв спростили умови перетину кордону.

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