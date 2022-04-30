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Дефицита не будет? Польша хочет заправлять авто украинцев своим топливом

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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30 апреля, 11:16
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По словам Владимира Зеленского, "они очень хотят зайти на наш рынок автозаправочного бизнеса"
Этот вопрос обсуждали в том числе и президенты двух государств
Этот вопрос обсуждали в том числе и президенты двух государств / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Польская компания после встречи с представителями "Нефтегаза" и министром энергетики Украины выразила заинтересованность во вхождении на украинский рынок АЗС.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью представителям польских СМИ.

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По словам главы государства, этот вопрос обсуждали также президенты двух стран и премьер-министры. Вероятность того, что Польша будет заправлять автомобили украинцев своим горючим, очень высока.

"Польская компания приезжала к нам, встречалась с нашим Нафтогазом и министром энергетики. Они очень хотят зайти на наш рынок автозаправочного бизнеса. У нас большая сеть открыта. Я думаю, они зайдут", – сказал он.

Дефицит бензина в Украине

На многих украинских заправках уже не найти бензина, некоторые водители столкнулись с ограничениями до 10 литров в одни руки. Многие украинские трейдеры вынуждены были свернуть работу из-за высоких цен и проблем с логистикой.

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Крупные компании подписали контракты на поставку топлива непосредственно из европейских портов. Но в Европе нет достаточного количества подвижного состава, чтобы доставить его в Украину. Самая большая проблема именно с бензином, дизельного горючего в Украине чуть больше.

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюн, мелкие компании не могут воспользоваться бензовозами, поскольку не могут продавать топливо дешевле цен, установленных Кабмином.

"Если бы правительство сейчас отменило госрегулирование цен, то горючее подорожало бы на 2-3 гривны за литр, но оно появилось бы на рынке. Скорее всего, подешевел бы и автогаз. Его сейчас продают с большой маржинальностью именно из-за дефицита бензина", – добавил эксперт.

В перспективе украинцам придется забыть бензин А-92. В Европе его не продают, и производили его только на поврежденном Кременчугском НПЗ. Сейчас запасы этого горючего заканчиваются и взять его негде.

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Раньше мы рассказывали, как украинцам сэкономить на бензине, а также писали за сколько продают горючее на заправках.

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