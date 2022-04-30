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Дефіциту не буде? Польща хоче заправляти авто українців своїм пальним

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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30 квітня, 11:16
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За словами Володимира Зеленського, "вони дуже хочуть зайти на наш ринок автозаправного бізнесу"
Це питання обговорювали зокрема і президенти двох держав
Це питання обговорювали зокрема і президенти двох держав / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польська компанія після зустрічі з представниками "Нафтогазу" та міністром енергетики України висловила зацікавленість у входженні на український ринок АЗС.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю представникам польських ЗМІ.

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За словами глави держави, це питання обговорювали також президенти двох країн та премʼєр-міністри. Імовірність того, що Польща заправлятиме автомобілі українців своїм пальним дуже висока.

"Польська компанія приїжджала до нас, зустрічалася з нашим Нафтогазом та міністром енергетики. Вони дуже хочуть зайти на наш ринок автозаправного бізнесу. У нас велика мережа відкрита. Я думаю, вони зайдуть", – сказав він.

Дефіциту бензину в Україні

На багатьох українських заправках уже не знайти бензину, деякі водії зіткнулися з обмеженнями до 10 літрів в одні руки. Чимало українських трейдерів змушені були згорнути роботу через високі ціни та проблеми з логістикою.

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Великі компанії підписали контракти на постачання пального безпосередньо з європейських портів. Але в Європі немає достатньої кількості рухомого складу, щоб доставити його в Україну. Найбільша проблема саме з бензином, дизельного пального в Україні трохи більше.

За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, дрібні компанії не можуть скористатися бензовозами, оскільки не можуть продавати пальне дешевше цін, які встановив Кабмін.

"Якби уряд зараз скасував держрегулювання цін, то пальне подорожчало б на 2-3 гривні за літр, але воно з'явилося б на ринку. Найімовірніше, подешевшав би і автогаз. Його зараз продають з великою маржинальністю саме через дефіцит бензину", – додав експерт.

У перспективі українцям доведеться забути про бензин А-92. У Європі його не продають, і виробляли його лише на пошкодженому Кременчуцькому НПЗ. Наразі запаси цього пального закінчуються і взяти його нема де.

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Раніше ми розповідали, як українцям зекономити на бензині, а також писали за скільки продають пальне на українських заправках.

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