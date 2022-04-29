Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-лиз для Украины ⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Как оформить ипотеку в Польше – условия кредитования и необходимые документы

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 апреля, 16:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как купить квартиру в Польше в ипотеку и что для этого нужно
Механизм покупки жилья в ипотеку практика достаточно развита в Польше
Механизм покупки жилья в ипотеку практика достаточно развита в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Иностранцы в Польше имеют возможность приобрести жилье в ипотеку с определенными условиями. Примеров такого опыта существует немало, получали ипотеку даже жители стран, находящихся за пределами ЕС.

"Сегодня" расскажет вам, при каких условиях теорию можно воплотить в реальность.

Реклама

Заметим, что особенностью ипотечного кредитования в Польше является то, что лишь небольшая часть процесса закреплена в законах, все остальное носит рекомендательный характер. Конкретные условия могут быть установлены не только избранным банком, но и в индивидуальном порядке.

В общем, если вы проживаете в Польше легально, официально трудоустроены и есть источник постоянного дохода, безупречная кредитная и банковская история, то оформить ипотечное кредитование вам можно будет без проблем. Алгоритм оформления его выглядит так:

  • заключение договора с застройщиком или продавцом;
  • обращение с пакетом документов в банк;
  • рассмотрение банком заявления и проверка всех данных;
  • заключение кредитного договора.

Кто может оформить ипотеку и какие документы нужны?

Иностранцы, получившие карту постоянного проживания в Польше, имеют большие шансы оформить кредит на длительный срок (30-45 лет), а вот людям с картой временного проживания сделать это будет несколько сложнее. Ведь в таком случае кредит будет выдан на время, не превышающее срок действия карты.

Реклама

По данным migrant.biz.ua, пакет необходимых документов включает в себя:

  • загранпаспорт;
  • карту постоянного проживания в Польше или карту временного пребывания минимум на 12 месяцев. Во втором случае сроки предоставления кредита будут соответствовать сроку его действия;
  • свидетельство об уплате налогов;
  • справку о зарплату за последние три-шесть месяцев;
  • договор на год вперед и справку о доходах за последние три-шесть месяцев;
  • справку о доходах за последние полгода;
  • справку о доходах за один-два года (при ведении собственного бизнеса в Польше);
  • справку о несудимости;
  • польский рапорт ВИК, справку о выплате РИТ и истории движения средств на банковском счете претендента;
  • предварительный договор с застройщиком (девелопером) или с продавцом недвижимости;
  • разрешение от Министерства внутренних дел Польши на покупку недвижимости в случае покупки дома или земельного участка иностранцем, прожившим в стране не менее пяти лет. Нужно также разрешение на покупку любой недвижимости, расположенной в приграничной зоне.

Какие расходы на это?

Кроме непосредственной стоимости жилья, вас ждут дополнительные расходы:

  • 200-300 злотых за осмотр недвижимости, проводимой представителем банка;
  • налог на гражданско-правовые действия в размере 2% от рыночной стоимости недвижимости (при покупке жилья от застройщика этот налог не взимается);
  • 3,5% от суммы кредитования за услуги банка;
  • 0,1% ипотечный налог;
  • 260 злотых за запись в домовой книге и заявление на ее изготовление;
  • услуги нотариуса (при стоимости недвижимости от 60 тыс. до миллиона злотых ставка составит 1010 злотых плюс 0,4% от суммы сделки. Оформление сделки на сумму от одного до двух миллионов оценивается уже в 4770 злотых и 0,2% от суммы).

Какие банки выдают кредиты и какие их условия?

Чаще польские банки предъявляют к иностранцам следующие требования:

Реклама
  • установить личность иностранного гражданина (действующий загранпаспорт);
  • подтвердить законность пребывания в Польше претендента на оформление кредита;
  • подтвердить наличие польской прописки;
  • указать законный источник доходов (необходимо подтвердить документально);
  • иметь положительную кредитную историю (в Польше или в государстве проживания);
  • иметь номер PESEL.

Среди наиболее популярных банков, выдающих иностранцам ипотеку, есть:

Какие преимущества дает наличие собственного жилья в Польше?

Если у вас есть собственное жилье в Польше, то и можете воспользоваться некоторыми преимуществами:

  • это может помочь в получении мультивизы;
  • это дает право не подтверждать бронирование отеля при оформлении польской визы, а просто прописаться в своей квартире (что станет плюсом и при оформлении ПНП);
  • это позволяет купить автомобиль в Польше и зарегистрировать его по месту прописки.

За сколько можно купить квартиру в Польше

Если вы предпочитаете жить в центре города, квартира вам обойдется в гривневом эквиваленте в 52,7 тыс. грн за квадратный метр (среднее значение по всей Польше).

Если же вы хотите приобрести квартиру за пределами города, придется отдать в среднем 37 тыс. грн.

500 тыс. злотых (ориентировочно 3,4 млн грн и 120 тыс. долларов) для покупки 2-3 комнатной квартиры в Варшаве с ремонтом вам хватит. Есть и варианты с ценами более 1 млн. злотых (6,8 млн грн), но уже расположение, количество комнат и качество ремонта там совсем другое.

Раньше мы рассказывали всю правду о жизни украинцев в Польше: сколько стоит жилье, питание, транспорт и т.д.

Также мы писали, каких работников в Польше катастрофически не хватает.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,97 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
А что в Киеве?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россияне Россияне
2 871 (70%)
2
Иранцы Иранцы
590 (14,4%)
3
Иракцы Иракцы
230 (5,6%)
4
Афганцы Афганцы
225 (5,5%)
5
Пакистанцы Пакистанцы
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
35,90
40,65
30,37
-
34,09
38,59
29,50
-
34,09
40,56
30,87
-
-
-
31,48
-
34,09
38,65
30,47
-
-
40,54
31,31
-
34,09
38,65
30,48
-
34,09
38,65
30,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять