По областях і за кордон: куди курсують евакуаційні поїзди Укрзалізниці 10 березня

Укрзалізниця впродовж двох тижнів продовжує вивозити громадян із небезпечних міст. Евакуаційні поїзди курсують як між областями, так і за кордон.
Графік руху поїздів на 10 березня опублікували в соцмережах компанії.
Рейси із Києва:
- 12:06 – №45 Ужгород – Лиман;
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львів;
- 14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ;
- 14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський;
- 15:02 – №55 Київ – Рахів;
- 17:00 – №743 Київ – Львів;
- 17:12 – №13 Київ – Солотвино;
- 17:42 – №792 Київ – Кременчук;
- 17:42 – №790 Київ – Кропивницький;
- 18:30 – №81 Київ – Ужгород;
- 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ;
- 19:48 – №95 Київ – Рахів;
- 20:05 – №29 Київ – Ужгород;
- 20:12 – №49 Київ – Трускавець;
- 20:21 – №59 Київ – Чоп;
- 20:21 – №57 Київ – Ворохта;
- 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя;
- 21:15 – №105 Київ – Одеса;
- 21:22 – №97 Київ – Ковель;
- 21:50 – №15 Харків – Рахів;
- 22:03 – №149 Полтава – Чернівці;
- 22:22 – №7 Київ – Чернівці;
- 22:37 – №91 Київ – Львів;
- 22:47 – №46 Лиман – Ужгород;
- 23:46 – №771 Київ – Хмельницький.
Рейси по станції Харків:
- 12:36 – №46 Лиман – Ужгород;
- 14:00 – ІС+ Харків – Львів;
- 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман;
- 15:09 – №15 Харків – Рахів;
- 17:00 – №723 Харків – Львів;
- 19:27 – №795 Харків – Дніпро;
- 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;
- 21:43 – №7 Харків – Одеса;
- 22:40 – №45 Ужгород – Лиман.
Рейси по станції Дніпро:
- 14:00 – №732 Дніпро – Львів;
- 14:26 – №41 Дніпро – Трускавець;
- 16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів.
Рейси по станції Запоріжжя:
- 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя;
- 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів;
- 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів.
Рейси по станції Вінниця:
- 16:41 – №772 Хмельницький – Київ;
- 17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський;
- 18:07 – №055 Київ – Рахів;
- 20:50 – №716 Львів – Київ;
- 21:45 – №081 Київ – Ужгород;
- 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро;
- 23:17 – №049 Київ – Трускавець;
- 23:26 – №057 Київ – Ворохта;
- 23:26 – №059 Київ – Чоп.
Упродовж дня можуть призначати додаткові рейси, з огляду на кількість пасажирів. Відомо, що 10 березня курсуватимуть такі потяги:
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- №229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40;
- №203/204 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 11:00;
- №215/216 Дніпро – Чоп, 15 вагонів, 19:00;
- №219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 12:00;
- №221/222 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 15:00;
- №238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32.
Окрім цього, 10 березня призначили низку евакуаційних рейсів за кордон. Курсуватимуть потяги до:
- Румунії 4-вагонний поїзд з Ізмаїла о 23:23 їде з пересадкою на катер до Тульчі;
- Угорщини 9 поїздів з інтервалом 3 години зі станції Чоп до станції Захонь;
- Словаччини о 10:35 зі станції Чоп до Чиєрни-над-Тісоу та в Кошице.
Поїзди до Польщі:
- № 916/915 Кривий Ріг – Хелм о 10:30;
- № 902/901 Запоріжжя – Хелм о 11:00;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
- № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
- № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.
Допомога для українців
Укрзалізниця створила і новий сервіс "#залізна_допомога", який передбачає доставку гуманітарної допомоги із заходу на схід країни. Лише 5 березня вдалося відправити 573 тонни товарів.
У компанії наголосили, що доставляють виключно гуманітарні вантажі. Зброю залізничники не перевозять.
Раніше ми розповідали про те, як перевозити домашніх улюбленців у поїзді та як правильно перетнути кордон із твариною.
Водночас низка країн Європи запровадила для біженців з України безкоштовний проїзд. Для того, щоб скористатися послугою, достатньо показати паспорт.