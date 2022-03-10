По областям и за границу: куда курсируют эвакуационные поезда Укрзализныци 10 марта

Укрзализныця в течение двух недель продолжает вывозить граждан из опасных городов. Эвакуационные поезда курсируют как между областями, так и за границу.
График движения поездов на 10 марта был опубликован в соцсетях компании.
Рейсы из Киева:
- 12:06 – №45 Ужгород – Лиман;
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львов;
- 14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск;
- 14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский;
- 15:02 – №55 Киев – Рахов;
- 17:00 – №743 Киев – Львов;
- 17:12 – №13 Киев – Солотвино;
- 17:42 – №792 Киев – Кременчуг;
- 17:42 – №790 Киев – Кропивницкий;
- 18:30 – №81 Киев – Ужгород;
- 19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск;
- 19:48 – №95 Киев – Рахов;
- 20:05 – №29 Киев – Ужгород;
- 20:12 – №49 Киев – Трускавец;
- 20:21 – №59 Киев – Чоп;
- 20:21 – №57 Киев – Ворохта;
- 21:07 – №38 Киев – Запорожье;
- 21:15 – №105 Киев – Одесса;
- 21:22 – №97 Киев – Ковель;
- 21:50 – №15 Харьков – Рахов;
- 22:03 – №149 Полтава – Черновцы;
- 22:22 – №7 Киев – Черновцы;
- 22:37 – №91 Киев – Львов;
- 22:47 – №46 Лиман – Ужгород;
- 23:46 – №771 Киев – Хмельницкий.
Рейсы по станции Харьков:
- 12:36 – №46 Лиман – Ужгород;
- 14:00 – ИС+ Харьков – Львов;
- 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман;
- 15:09 – №15 Харьков – Рахов;
- 17:00 – №723 Харьков – Львов;
- 19:27 – №795 Харьков – Днепр;
- 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск;
- 21:43 – №7 Харьков – Одесса;
- 22:40 – №45 Ужгород – Лиман.
Рейсы по станции Днепр:
14:00 – №732 Днепр – Львов;
14:26 – №41 Днепр – Трускавец;
16:39 – №6 Запорожье – Рахов.
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Рейсы по станции Запорожье:
- 11:07 – №006 Рахов – Запорожье;
- 12:20 – №120 Запорожье – Львов;
- 14:45 – №005 Запорожье – Рахов.
Рейсы по станции Винница:
- 16:41 – №772 Хмельницкий – Киев;
- 17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский;
- 18:07 – №055 Киев – Рахов;
- 20:50 – №716 Львов – Киев;
- 21:45 – №081 Киев – Ужгород;
- 22:32 – №042 Трускавец – Днепр;
- 23:17 – №049 Киев – Трускавец;
- 23:26 – №057 Киев – Ворохта;
- 23:26 – №059 Киев – Чоп.
В течение дня могут назначаться дополнительные рейсы, учитывая количество пассажиров. Известно, что 10 марта будут курсировать следующие поезда:
- №229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, 09:40;
- №203/204 Днепр – Чоп, 18 вагонов, 11:00;
- №215/216 Днепр – Чоп, 15 вагонов, 19:00;
- №219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, 12:00;
- №221/222 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, 15:00;
- №238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, 22:32.
Кроме этого, 10 марта был назначен ряд эвакуационных рейсов за границу. Будут курсировать поезда в:
- Румынию – 4-вагонный поезд из Измаила в 23:23 едет с пересадкой на катер в Тульчу;
- Венгрию – 9 поездов с интервалом 3 часа со станции Чоп в станцию Захонь;
- Словакию – в 10:35 со станции Чоп в Чиерну над Тисоу и в Кошице.
Поезда в Польшу:
№ 916/915 Кривой Рог – Хелм в 10:30;
№ 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.
Помощь для украинцев
Укрзализныця создала и новый сервис "#железная_помощь", предусматривающий доставку гуманитарной помощи с запада на восток страны. Только 5 марта удалось отправить 573 тонны товаров.
В компании подчеркнули, что доставляют исключительно гуманитарные грузы. Оружие железнодорожники не перевозят.
Раньше мы рассказывали о том, как перевозить домашних питомцев в поезде и как правильно пересечь границу с животным.
В то же время ряд стран Европы ввели для беженцев из Украины бесплатный проезд. Для того чтобы воспользоваться услугой, достаточно показать паспорт.