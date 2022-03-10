Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

По областям и за границу: куда курсируют эвакуационные поезда Укрзализныци 10 марта

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 марта, 09:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Из зоны боевых действий украинцы могут выехать в безопасное место на поезде – рассказываем о графиках движения поездов
Расписание эвакуационных рейсов Укрзализныци на 10 марта
Расписание эвакуационных рейсов Укрзализныци на 10 марта / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Укрзализныця в течение двух недель продолжает вывозить граждан из опасных городов. Эвакуационные поезда курсируют как между областями, так и за границу.

График движения поездов на 10 марта был опубликован в соцсетях компании.

Реклама

Рейсы из Киева:

  • 12:06 – №45 Ужгород – Лиман;
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львов;
  • 14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск;
  • 14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский;
  • 15:02 – №55 Киев – Рахов;
  • 17:00 – №743 Киев – Львов;
  • 17:12 – №13 Киев – Солотвино;
  • 17:42 – №792 Киев – Кременчуг;
  • 17:42 – №790 Киев – Кропивницкий;
  • 18:30 – №81 Киев – Ужгород;
  • 19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск;
  • 19:48 – №95 Киев – Рахов;
  • 20:05 – №29 Киев – Ужгород;
  • 20:12 – №49 Киев – Трускавец;
  • 20:21 – №59 Киев – Чоп;
  • 20:21 – №57 Киев – Ворохта;
  • 21:07 – №38 Киев – Запорожье;
  • 21:15 – №105 Киев – Одесса;
  • 21:22 – №97 Киев – Ковель;
  • 21:50 – №15 Харьков – Рахов;
  • 22:03 – №149 Полтава – Черновцы;
  • 22:22 – №7 Киев – Черновцы;
  • 22:37 – №91 Киев – Львов;
  • 22:47 – №46 Лиман – Ужгород;
  • 23:46 – №771 Киев – Хмельницкий.

Рейсы по станции Харьков:

  • 12:36 – №46 Лиман – Ужгород;
  • 14:00 – ИС+ Харьков – Львов;
  • 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман;
  • 15:09 – №15 Харьков – Рахов;
  • 17:00 – №723 Харьков – Львов;
  • 19:27 – №795 Харьков – Днепр;
  • 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск;
  • 21:43 – №7 Харьков – Одесса;
  • 22:40 – №45 Ужгород – Лиман.

Рейсы по станции Днепр:

14:00 – №732 Днепр – Львов;
14:26 – №41 Днепр – Трускавец;
16:39 – №6 Запорожье – Рахов.

Рейсы по станции Запорожье:

  • 11:07 – №006 Рахов – Запорожье;
  • 12:20 – №120 Запорожье – Львов;
  • 14:45 – №005 Запорожье – Рахов.

Рейсы по станции Винница:

  • 16:41 – №772 Хмельницкий – Киев;
  • 17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский;
  • 18:07 – №055 Киев – Рахов;
  • 20:50 – №716 Львов – Киев;
  • 21:45 – №081 Киев – Ужгород;
  • 22:32 – №042 Трускавец – Днепр;
  • 23:17 – №049 Киев – Трускавец;
  • 23:26 – №057 Киев – Ворохта;
  • 23:26 – №059 Киев – Чоп.

В течение дня могут назначаться дополнительные рейсы, учитывая количество пассажиров. Известно, что 10 марта будут курсировать следующие поезда:

  • №229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, 09:40;
  • №203/204 Днепр – Чоп, 18 вагонов, 11:00;
  • №215/216 Днепр – Чоп, 15 вагонов, 19:00;
  • №219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, 12:00;
  • №221/222 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, 15:00;
  • №238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, 22:32.

Кроме этого, 10 марта был назначен ряд эвакуационных рейсов за границу. Будут курсировать поезда в:

Реклама
  • Румынию – 4-вагонный поезд из Измаила в 23:23 едет с пересадкой на катер в Тульчу;
  • Венгрию – 9 поездов с интервалом 3 часа со станции Чоп в станцию ​​Захонь;
  • Словакию – в 10:35 со станции Чоп в Чиерну над Тисоу и в Кошице.

Поезда в Польшу:

№ 916/915 Кривой Рог – Хелм в 10:30;
№ 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.

Помощь для украинцев

Укрзализныця создала и новый сервис "#железная_помощь", предусматривающий доставку гуманитарной помощи с запада на восток страны. Только 5 марта удалось отправить 573 тонны товаров.

В компании подчеркнули, что доставляют исключительно гуманитарные грузы. Оружие железнодорожники не перевозят.

Реклама

Раньше мы рассказывали о том, как перевозить домашних питомцев в поезде и как правильно пересечь границу с животным.

В то же время ряд стран Европы ввели для беженцев из Украины бесплатный проезд. Для того чтобы воспользоваться услугой, достаточно показать паспорт.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Мировые фондовые рынки остановили падение: что с акциями крупных компаний София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Банки обновили курс валют: сколько стоит доллар в ПриватБанке, Ощадбанке, Monobank и ПУМБ Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь По областям и за границу: куда курсируют эвакуационные поезда Укрзализныци 10 марта Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39373.9

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2594.26

Litecoin (LTC)

101.58

Ripple (XRP)

0.74

Купить криптовалюту
Наши ангелы-хранители

Позывной – “Художник”. Артем Азаров – художник из Харькова, ушедший добровольцем в первые дни войны. Прикрывая побратимов при выполнении боевого задания в родном городе, погиб от минометных обстрелов. После войны будет создана выставка его работ – как память героического поступка.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Майор Сак Александр Александрович – командир механизированного батальона, вступивший в сражение с тактической группой врага и победивший благодаря рациональному подходу к ведению боя и нестандартной тактике. Награжден Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени. Один из самых молодых комбатов Украины - ему 27.
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как поддержать армию

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять