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Залишилося 3 кілометри. У Дніпрі повним ходом будують об'їзну дорогу – фото з висоти пташиного польоту

14 липня 2021 11:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Новий обхід протяжністю 7,1 км стане першою об'їзною дорогою Дніпра. Дорога з'єднає трасу на Запоріжжі з Південним мостом

Будівництво Южного обходу Днепра

Будівництво Южного обходу Днепра

Реалізація одного з найбільших проектів програми gрезідента Володимира Зеленського "Велике будівництво" – Південного обходу Дніпра – триває одночасно на декількох ділянках. На цей момент залишається побудувати 3 км майбутньої окружної дороги. Будівельна готовність об'єкта становить понад 60%.

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Фото масштабних робіт опублікував радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голік.

Будівництво Южного обходу Днепра

Будівництво Южного обходу Днепра

Будівництво Южного обходу Днепра
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Будівництво Южного обходу Днепра

Найактивніші роботи зараз ведуться на шляху в аеропорт, там будують дворівневу транспортну розв'язку. Підрядники облаштовують монолітну стіну і працюють над дорожнім полотном: вже зроблений шар з щебенево-піщаної суміші, почалося укладання асфальтобетону.

Будівництво Южного обходу Днепра

Будівництво Южного обходу Днепра

З Києва вже доставили балки прогонових будов майбутнього шляхопроводу, який входить до складу розв'язки. Протяжність шляхопроводу складе 45 м, а ширина – 22 м.

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Будівництво Южного обходу Днепра

Будівництво Южного обходу Днепра

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Будівництво Южного обходу Днепра

Будівництво Южного обходу Днепра

На інших ділянках тривають земляні роботи, а в районі вулиці Мільмана дорожники облаштовують водовідведення.

  • Новий обхід протяжністю 7,1 км стане першою об'їзною дорогою Дніпра. Дорога з'єднає трасу на Запоріжжі з Південним мостом. Очікується, що об'їзна розвантажить міські вулиці від транзитного транспорту і вирішить багато проблем з трафіком через місто.
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Раніше заступник глави Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що об'їзну Дніпра почали будувати ще 10 років тому, але реалізація важливого для міста проекту була майже відразу припинена. Відновити роботи вдалося зі стартом президентської" Великий будівництва "в 2020 році. Всі роботи на об'їзній планується завершити до кінця цього року .

Нагадаємо, всього в 2021 році в ході "Великої будівництва" в Україні має бути відремонтовано та побудовано 2000 км доріг місцевого значення та 4500 км – державного. Також будуть відновлені 150 мостів і штучних споруд.

Також ми пояснювали, чому нову окружну дорогу Києва будуватимуть без тендеру Prozorro.

А про те, як погані дороги впливають на людей, чи є в України гроші на масштабні ремонти і багато іншого, дізнавайтеся в репортажі-розслідуванні "Слідами Великого будівництва":

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