Українська
$ 27,32
32,37
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Осталось 3 километра. В Днепре полным ходом строят объездную дорогу – фото с высоты птичьего полета

14 июля 2021 11:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Новый обход протяженностью 7,1 км станет первой объездной дорогой Днепра. Дорога соединит трассу на Запорожье с Южным мостом

Строительство Южного обхода Днепра

Строительство Южного обхода Днепра

Реализация одного из крупнейших проектов программы gрезидента Владимира Зеленского "Большая стройка" – Южного обхода Днепра – продолжается одновременно на нескольких участках. На данный момент остается построить 3 км будущей окружной дороги. Строительная готовность объекта составляет более 60%.

Реклама

Фото масштабных работ опубликовал советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик.

Строительство Южного обхода Днепра

Строительство Южного обхода Днепра

Строительство Южного обхода Днепра
Реклама

Строительство Южного обхода Днепра

Самые активные работы сейчас ведутся на пути в аэропорт, там строят двухуровневую транспортную развязку. Подрядчики обустраивают монолитную стену и работают над дорожным полотном: уже сделан слой из щебеночно-песчаной смеси, началась укладка асфальтобетона.

Строительство Южного обхода Днепра

Строительство Южного обхода Днепра

Из Киева уже доставили балки пролетных строений будущего путепровода, который входит в состав развязки. Протяженность путепровода составит 45 м, а ширина – 22 м.

Реклама

Строительство Южного обхода Днепра

Строительство Южного обхода Днепра

Не пропусти!
В тренде
Жилье подорожает на 20%. Украинцев предупредили о последствиях "налогового" закона
Застройщики переложат налоговые расходы на покупателей

Строительство Южного обхода Днепра

Строительство Южного обхода Днепра

На других участках продолжаются земляные работы, а в районе улицы Мильмана дорожники обустраивают водоотведение.

  • Новый обход протяженностью 7,1 км станет первой объездной дорогой Днепра. Дорога соединит трассу на Запорожье с Южным мостом. Ожидается, что объездная разгрузит городские улицы от транзитного транспорта и решит многие проблемы с трафиком через город.
Реклама

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил, что объездную Днепра начали строить еще 10 лет назад, но реализация важного для города проекта была почти сразу приостановлена. Возобновить работы удалось со стартом президентской "Большой стройки" в 2020 году. Все работы на объездной планируется завершить до конца этого года.

Напомним, всего в 2021 году в рамках "Большой стройки" в Украине должно быть отремонтировано и построено 2000 км дорог местного значения и 4500 км – государственного. Также будут восстановлены 150 мостов и искусственных сооружений.

Также мы объясняли, почему новую окружную дорогу Киева будут строить без тендера Prozorro.

А о том, как плохие дороги влияют на людей, есть ли у Украины деньги на масштабные ремонты и многом другом, узнавайте в репортаже-расследовании "По следам Большой стройки":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Осадочек остался: десяткам пассажиров не хватило мест в поезде
Осадочек остался: десяткам пассажиров не хватило мест в поезде "Укрзализныци"Украина
"Укрзализныця" запустила первую в Украине инклюзивную электричку: как она выглядит (фото)Транспорт
Цены от пяти евро. Лоукостеры Ryanair и Wizz Air устроили летнюю распродажу билетов
Цены от пяти евро. Лоукостеры Ryanair и Wizz Air устроили летнюю распродажу билетовТранспорт
"Что-то случилось?": поезда в Киев массово опаздываютТранспорт
"Укрзализныця" назначила еще один поезд к морю (расписание)Транспорт
Национальных авиакомпаний больше нет. Основатель Wizz Air дал совет лоукостеру SkyUp
Национальных авиакомпаний больше нет. Основатель Wizz Air дал совет лоукостеру SkyUpТранспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять